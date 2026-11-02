Trasferta nell’iconico Old Trafford per la Roma che per la 4° giornata di Champions League sfida un Manchester United in difficoltà e i giallorossi si giocheranno le loro chance anche se i precedenti sono nettamente dalla parte dei Red Devils. Pronostico United-Roma 3 novembre 2026.

Pronostico United-Roma 3 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Manchester United-Roma, match valido per la 4° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Dopo il netto 4-0 sullo Slovan, la Roma torna in Europa e per i giallorossi allenati da Gian Piero Gasperini è in programma una sorta di classica, considerando i precedenti contro gli inglesi. La Roma ha vinto soltanto 2 delle ultime 20 trasferte disputate in Champions League (6 pareggi, 12 sconfitte). Soltanto il Barcellona (65,4%) ha finora mantenuto un possesso palla superiore a quello della Roma (61,3%) nella Champions League 2026-27. Di riflesso, solo Slovan Bratislava (2.026) e Feyenoord (1.864) hanno concesso più passaggi agli avversari del Manchester United (1.781) nel corso di questo torneo. L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha vinto 4 delle 11 sfide contro club inglesi tra tutte le competizioni europee (3 pareggi, 4 ko), tutte sulla panchina dell’Atalanta. Donyell Malen (Roma) è 1 dei 5 giocatori che vantano almeno 5 partecipazioni dirette a marcatura in questa UEFA Champions League, grazie a 3 gol e 2 assist; si tratta del suo dato più alto in una singola edizione di una competizione europea, al pari delle 5 registrate nell’Europa League 2020-21 giocata col PSV. L’attaccante giallorosso è anche uno dei giocatori che hanno realizzato più tocchi nell’area avversaria (26) fino a questo punto del torneo.

Il Manchester United arriva dal clamoroso ko contro il Como per 1-4, ma all’Old Trafford bisogna sempre stare attenti. I Red Devils hanno una favorevolissima tradizione europea contro società italiane: in 17 gare interne europee giocate contro club nostrani, lo United vanta infatti ben 13 vittorie, a fronte di sole 3 sconfitte (e 1 pareggio). Il Manchester United ha perso 7 delle sue ultime 10 partite in UEFA Champions League (2 vittorie, 1 pareggio): si tratta della peggior striscia di risultati mai fatta registrare dal club inglese in 10 partite consecutive nella storia della competizione. Bruno Fernandes (Manchester United) ha finora realizzato il 2° maggior numero di pressioni ad alta intensità nella metà campo avversaria tra tutti i giocatori impegni nella Champions League 2026-27 (112, meno soltanto di Guus Til, centrocampista del PSV che ne vanta 129).

Probabili Formazioni Manchester United-Roma

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lemmens; Dalot, Maguire, de Ligt, Mazraoui; Andrey Santos, Tielemans; Matheus Cunha, Bruno Fernades, Mount; Mbuemo. All. Carrick.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.

Guida TV Calcio: dove vedere Manchester United-Roma?

La partita Manchester United-Roma, valida per la 4ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà martedì 3 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dell’Old Trafford Stadium di Manchester (Inghilterra). Il match sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), ma anche in live-streaming su NOW e SkyGo.

Migliori quote per Manchester United-Roma

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Manchester United-Roma

Manchester United e Roma si sono sfidati già 8 volte in competizioni europee, coi Red Devils capaci di vincere in 5 occasioni (a fronte di 1 pareggio e 2 ko). Nell’incrocio più recente hanno comunque vinto i giallorossi: 3-2 nella semifinale di ritorno della UEFA Europa League 2020-21. Il Manchester United ha vinto tutti i 4 precedenti casalinghi europei contro la Roma, ma in questo momento i giallorossi potranno giocarsela e andare a segno anche se la Roma ha subito gol in ognuna delle ultime 32 gare esterne dal successo (2-0) a Lione nel marzo 2007. Si tratta della più lunga striscia di partite in trasferta senza nemmeno un clean sheet nella storia della Coppa dei Campioni/CL.

PRONOSTICO: GOL SI @1.50

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