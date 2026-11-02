Pronostico FC Porto-Napoli: scommesse gratuite calcio, 4° giornata Champions League del 04-11-2026

Pronostico FC Porto-Napoli 4 novembre 2026
Pronostici Champions League
Avatar
di
2 Novembre 2026

Il Napoli torna in Champions League per la 4° giornata della League Phase a caccia della 2° vittoria consecutiva, e per cancellare la sconfitta nel big match di Serie A sul campo della Juve. Trasferta portoghese contro un FC Porto che finora ha sempre perso in questa competizione. Pronostico FC Porto-Napoli 4 novembre 2026.

Pronostico FC Porto-Napoli 4 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di FC Porto-Napoli, match valido per la 4° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Napoli arriva dal pirotecnico 4-3 sul Bodo nello scorso turno, e ora il club partenopeo, allenato da Max Allegri, cerca continuità di risultati per risalire una classifica che lo vede attualmente al 22° posto, anche se in campionato è arrivata un altra delusione domenica, la sconfitta nel big match contro la Juve. Il Napoli è 4° per minuti trascorsi con alta compattezza difensiva (61) in questa UEFA Champions League, dietro soltanto a Slovan Bratislava (75), Bodø/Glimt (73) e Viking (67). Kevin De Bruyne (Napoli) ha finora creato 10 occasioni da gol su situazioni di gioco in campo aperto in questa edizione di Champions; soltanto la stella del Barcellona Lamine Yamal (11) ne ha create più dell’azzurro dopo tre giornate della fase-campionato. Quelle di De Bruyne rappresentano peraltro più del doppio di quelle create da qualsiasi altro giocatore del Napoli (il migliore è Leonardo Spinazzola con 4).

FC Porto in difficoltà in Europa visto che ha finora perso tutte le partite giocate in questa competizione. Il club lusitano, guidato in panchina dall’italiano Francesco Farioli, è reduce dal ko di misura (0-1) contro il PSV. Il Porto è rimasto senza vittorie nelle ultime 6 sfide europee giocate contro club italiani (3 pari, 3 ko). Il Porto ha perso entrambe le gare interne giocate finora in questa Champions: 0-2 contro il Manchester City, 0-1 contro il PSV.

Pronostico FC Porto-Napoli 4 novembre 2026

Pronostico FC Porto-Napoli 4 novembre 2026

Probabili Formazioni FC Porto-Napoli

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Rosario, Gabriel Veiga; Pepê, Aghehowa, Pietuszewski. All. Farioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. All. Allegri.

Guida TV Calcio: dove vedere FC Porto-Napoli?

La partita Porto-Napoli, valida per la 4ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà mercoledì 4 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dell’Estadio Do Dragão di Porto (Portogallo). Il match sarà visibile in esclusiva (previo abbonamento) su Prime Video di Amazon.

Migliori quote per FC Porto-Napoli

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

FC Porto-Napoli
04/11/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.953.603.60
2.003.653.50
1.953.603.70
1.953.603.75
1.953.803.50

Le nostre scommesse su FC Porto-Napoli

Porto e Napoli si sfidano per la 5ª volta nelle competizioni europee: gli azzurri hanno vinto le prime 2 partite (doppio 1-0 nei sedicesimi di finale della Coppa UEFA 1974-75) ma non hanno festeggiato il successo nelle ultime due (0-1 e 2-2 negli ottavi dell’Europa League 2013-14). La panchina di Allegri scotta, una vittoria in trasferta sarebbe importante, ma non scontata. Ci aspettiamo un match da poche reti visto che anche il Porto ha necessità di sbloccarsi e la posta in palio sarà alta, con squadre e difese attente.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.68

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Feyenoord-Inter: analisi, probabili formazioni, guida tv e scommesse 4° giornata Champions League
Pronostici Champions League
Pronostico Feyenoord-Inter: analisi, probabili formazioni, guida tv e scommesse 4° giornata Champions League
2 Novembre 2026
Pronostico Manchester United-Roma: analisi e scommesse 4° giornata UEFA Champions League del 3 novembre 2026
Pronostici Champions League
Pronostico Manchester United-Roma: analisi e scommesse 4° giornata UEFA Champions League del 3 novembre 2026
2 Novembre 2026
Pronostico Lens-Como: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse 4° giornata Champions League del 04-11-2026
Pronostici Champions League
Pronostico Lens-Como: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse 4° giornata Champions League del 04-11-2026
2 Novembre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.