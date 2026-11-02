Il Napoli torna in Champions League per la 4° giornata della League Phase a caccia della 2° vittoria consecutiva, e per cancellare la sconfitta nel big match di Serie A sul campo della Juve. Trasferta portoghese contro un FC Porto che finora ha sempre perso in questa competizione. Pronostico FC Porto-Napoli 4 novembre 2026.

Pronostico FC Porto-Napoli 4 novembre 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di FC Porto-Napoli, match valido per la 4° giornata della prima fase di UEFA Champions League 2026-2027 con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla più importante manifestazione del calcio europeo.

Il Napoli arriva dal pirotecnico 4-3 sul Bodo nello scorso turno, e ora il club partenopeo, allenato da Max Allegri, cerca continuità di risultati per risalire una classifica che lo vede attualmente al 22° posto, anche se in campionato è arrivata un altra delusione domenica, la sconfitta nel big match contro la Juve. Il Napoli è 4° per minuti trascorsi con alta compattezza difensiva (61) in questa UEFA Champions League, dietro soltanto a Slovan Bratislava (75), Bodø/Glimt (73) e Viking (67). Kevin De Bruyne (Napoli) ha finora creato 10 occasioni da gol su situazioni di gioco in campo aperto in questa edizione di Champions; soltanto la stella del Barcellona Lamine Yamal (11) ne ha create più dell’azzurro dopo tre giornate della fase-campionato. Quelle di De Bruyne rappresentano peraltro più del doppio di quelle create da qualsiasi altro giocatore del Napoli (il migliore è Leonardo Spinazzola con 4).

FC Porto in difficoltà in Europa visto che ha finora perso tutte le partite giocate in questa competizione. Il club lusitano, guidato in panchina dall’italiano Francesco Farioli, è reduce dal ko di misura (0-1) contro il PSV. Il Porto è rimasto senza vittorie nelle ultime 6 sfide europee giocate contro club italiani (3 pari, 3 ko). Il Porto ha perso entrambe le gare interne giocate finora in questa Champions: 0-2 contro il Manchester City, 0-1 contro il PSV.

Probabili Formazioni FC Porto-Napoli

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi; Froholdt, Rosario, Gabriel Veiga; Pepê, Aghehowa, Pietuszewski. All. Farioli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. All. Allegri.

Guida TV Calcio: dove vedere FC Porto-Napoli?

La partita Porto-Napoli, valida per la 4ª giornata della fase-campionato di Champions si giocherà mercoledì 4 novembre 2026, con calcio d’inizio alle ore 21:00, sul terreno dell’Estadio Do Dragão di Porto (Portogallo). Il match sarà visibile in esclusiva (previo abbonamento) su Prime Video di Amazon.

Migliori quote per FC Porto-Napoli

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Le nostre scommesse su FC Porto-Napoli

Porto e Napoli si sfidano per la 5ª volta nelle competizioni europee: gli azzurri hanno vinto le prime 2 partite (doppio 1-0 nei sedicesimi di finale della Coppa UEFA 1974-75) ma non hanno festeggiato il successo nelle ultime due (0-1 e 2-2 negli ottavi dell’Europa League 2013-14). La panchina di Allegri scotta, una vittoria in trasferta sarebbe importante, ma non scontata. Ci aspettiamo un match da poche reti visto che anche il Porto ha necessità di sbloccarsi e la posta in palio sarà alta, con squadre e difese attente.

PRONOSTICO: UNDER 3.0 @1.68

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