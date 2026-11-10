Anche la Champions League, la principale competizione UEFA, va alla sosta dopo aver giocato le prime 4 giornate della prima fase, quella a girone unico. Le quote intanto premiano Barcellona e PSG che staccano Arsenal e Bayern Monaco. Tutte indietro le italiane. Antepost Champions League.

Antepost Champions League: PSG e Real Madrid in testa

Vediamo gli aggiornamenti sulla UEFA Champions League 2026-2027 che ha giocato le prime 4 giornate della League Phase e in testa a punteggio pieno ci sono solo PSG e Real Madrid a 12 punti, con l’Arsenal che segue a 10, poi arriva il Como, sorprendentemente la prima squadra italiana al momento in Europa (alla sua prima partecipazione) e al momento è pari a grandi club come il Barcellona che è un pò dietro in classifica ma come vedremo è la grande favorita dalle quote antepost per la vittoria finale, assieme ai parigini.

Al momento con 20 gol realizzati il Paris Saint Germain ha anche il miglior attacco di Champions, mentre l’Arsenal con appena 3 gol al passivo è titolare della miglior difesa. Se parliamo di gioco, il Barcellona è primo sia per possesso palla (66%) che per precisione nei passaggi che vanno a segno nel 93.5% dei casi.

Il Como al momento ha il capocannoniere della Champions, Tasos Douvikas con 6 gol all’attivo, davanti a grandi nomi di bomber come Erling Haaland a 5 gol (gli stessi di Nicolò Tresoldi del Brugge) e Kylian Mbappé a quota 4 reti. Nelle fila del Como milita anche il giocatore che attualmente ha servito più assist, Nico Paz a 5, meglio anche del fenomeno del Barca, Lamine Yamal, che lo segue con 4 assistenze. Il Como ha avuto una grossa spinta nelle sue statistiche dopo lo storico 9-1 rifilato al Lens lo scorso turno di Champions. Da segnalare infine che lo Slovan Bratislava è rimasta l’unica squadra ancora a secco con 0 punti.

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027

Paris Saint-Germain: 12 PT

Real Madrid: 12 PT

Arsenal: 10 PT

Como: 9 PT

Barcellona: 9 PT

Aston Villa: 9 PT

Manchester City: 9 PT

Liverpool: 9 PT

Club Brugge: 9 PT

Sporting CP: 9 PT

Real Betis: 9 PT

Borussia Dortmund: 9 PT

Bayern Monaco: 8 PT

Stoccarda: 7 PT

Inter: 6 PT

LASK: 6 PT

Manchester United: 6 PT

Galatasaray: 6 PT

Fenerbahçe: 5 PT

Roma: 4 PT

Shakhtar Donetsk: 4 PT

Viking: 4 PT

Atletico Madrid: 4 PT

PSV Eindhoven: 4 PT

Bodø/Glimt: 4 PT

Porto: 3 PT

Napoli: 3 PT

Villarreal: 3 PT

AEK Atene: 3 PT

RB Lipsia: 3 PT

Sabah FC: 3 PT

Feyenoord: 3 PT

Lens: 3 PT

Slavia Praga: 1 PT

Lilla : 1 PT

Slovan Bratislava: 0 PT

Quote Antepost: il Barcellona qui sale al comando

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale della UEFA Champions League 2026-2027. Sebbene sia un pò più indietro in classifica, il Barcellona @4.50 rimane favorita assieme al PSG @4.50, e davanti all’Arsenal @6.50, al Bayern Monaco @7 e al Real Madrid @8 come squadre in seconda fascia.

La situazione delle italiane in Champions League

Come anticipato il Como è al momento la migliore tra le squadre italiane, anche se nelle quote antepost rimane molto indietro, @41 volte la posta, con la formazione di Cesc Fabregas che ha agganciato l’Inter @41 che apriva la Champions come la squadra più avanti in lavagna tra le italiane. Situazione ancor più complicata per la Roma @67 e per non parlare del Napoli @151 già salito in tripla cifra.

Finora abbiamo parlato delle quote per la vittoria finale, ma vediamo anche come sono messe le italiane nelle quote per la top-8 nella classifica finale della prima fase, che garantirebbe l’accesso subito agli ottavi. Il Como @3 qui è la squadra italiana con più chance, con l’Inter @4.33 mentre la Roma @34 decolla in doppia cifra, e missione quasi impossibile per il Napoli @101.

Infine le quote per il piazzamento dal 9° al 24° posto, ovvero un piazzamento per passare agli spareggi della seconda fase ad eliminazione diretta. Qui è l’Inter quasi certa di una qualificazione con quota @1.22 su Napoli e Roma @1.33 e anche il Como @1.36 quindi sulla carta gli analisti e i bookmakers vedono molto possibile l’ipotesi di tutte e 4 le italiane che superaranno la prima League Phase.

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