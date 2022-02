Pronostici PSG-Real Madrid e Sporting-Manchester City, ottavi di finale Champions League

Champions League 15 Febbraio, tornano le note mitiche della più importante competizione di calcio europea che da martedì ha in programma i primi due ottavi di finale, il big match Paris Saint Germain-Real Madrid e Sporting Lisbona-Manchester City dove invece la squadra di Guardiola è nettamente favorita.

Champions League 15 Febbraio: Paris Saint Germain-Real Madrid

Il Parco dei Principi di Parigi ospiterà il big match di Champions League con i padroni di casa del PSG di Mauricio Pochettino e il Real Madrid di Carlo Ancelotti, grande ex della gara. I francesi, primi in classifica in Ligue 1, si sono classificati secondi nel gruppo A ed è per questo che agli ottavi sono incappati nel Real, a sua volta primo nel girone D.

Il PSG ha raggiunto una sola volta la finale di Champions nella sua storia (sconfitta contro il Bayern nel 2020), mentre i Blancos detengono il record di vittorie del trofeo (13).

I precedenti tra Paris Saint-Germain e Real Madrid in gare ufficiali sono in tutto 10: nel testa a testa sono in vantaggio gli spagnoli con 4 vittorie, contro 3 successi dei francesi e altrettanti pareggi. Il primo confronto risale alla Coppa Uefa 1992-1993 con passaggio del turno dei francesi (4-1 al ritorno dopo una sconfitta per 3-1 all’andata).

A partire dalla stagione 2015-2016 solo confronti di Champions tra le due compagini, con un precedente anche agli ottavi di finale nella stagione 2017-2018: allora a passare il turno è stato il Real vincendo entrambe le partite (3-1 all’andata in casa e 1-2 in trasferta a Parigi). L’unico successo del PSG sul Real in Champions risale alla fase a gironi 2019-2020: 3-0 nella gara di andata a Parigi (2-2 a Madrid).

Champions League 15 Febbraio: Sporting Lisbona-Manchester City

In contemporanea con la sfida di Parigi si gioca anche allo stadio José Alvalade di Lisbona il match tra i padroni di casa dello Sporting e il Manchester City. I portoghesi, oggi allenati dall’ex centrocampista Ruben Amorim, non sono abituali frequentatori della fase a eliminazione diretta della Champions, mentre gli inglesi di Guardiola sono tra le top europee da 10 anni e nella passata stagione hanno perso la finale contro il Chelsea.

I citizens si sono presentati al sorteggio da primi nel gruppo A (davanti al PSG), mentre i portoghesi hanno chiuso al 2° posto il girone C, quello vinto dall’Ajax. Sono solo due i precedenti tra le compagini, che per la prima volta si incrociano in Champions League. Considerando anche le gare non ufficiali (un amichevole nel 2010), il bilancio è a favore dei lusitani (2-1).

L’ultima e unica vittoria del Manchester City contro lo Sporting risale al 15 marzo 2012: 3-2 nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Nel match di andata, invece, i portoghesi si erano imposti in casa 1-0: un risultato che ha consentito proprio allo Sporting di qualificarsi per i quarti di finale. Non ci sono pareggi tra le due formazioni.

Tutte le quote sulla Champions League

Vediamo le quote SNAI su 1X2 per gli ottavi di finale, comprese le partite in programma mercoledì (tra cui l’Inter impegnata a Liverpool) e anche le sfide della prossima settimana con impegnata anche la Juventus sul campo del Villarreal. A seguire anche le quote antepost più interessanti.

15-02-2022

Psg – Real Madrid 2,00 3,75 3,55

Sporting Cp – Manchester City 10 5,50 1,30

16-02-2022

Inter – Liverpool 3,40 3,55 2,10

Salisburgo – Bayern 7,50 5,50 1,35

22-02-2022

Chelsea – Lille 1,33 5,25 9,00

Villarreal – Juventus 2,70 3,15 2,75

23-02-2022

Atletico Madrid – Manchester United 2,40 3,20 3,05

Benfica – Ajax 3,70 3,50 2,00

Passaggio del turno Ottavi Di Finale Champions League 21/22

Ajax – Benfica 1,30 3,30

Bayern – Salisburgo 1,07 7,50

Juventus – Villareal 1,48 2,50

Lille – Chelsea 4,25 1,20

Liverpool – Inter 1,25 3,65

Manchester City – Sporting Cp 1,05 8,50

Manchester United – Atletico Madrid 1,70 2,05

Real Madrid – Psg 2,00 1,75

Champions League 2021/2022

Manchester City 3,50

Bayern 4,75

Liverpool 6,00

Chelsea 8,00

Psg 10

Ajax 15

Real Madrid 18

Manchester United 20

Juventus 20

Inter 33

Atletico Madrid 33

Villarreal 100

Benfica 150

Lille 150

Fc Salisburgo 200

Sporting Cp 200

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,50

Haller, Sebastian 3,50

Salah Mohamed 8,00

Messi, Lionel 15

Ronaldo C 15

Benzema, Karim 25

Mbappe Kylian 25

