Pronostici Inter-Liverpool e Salisburgo-Bayern Monaco, ottavi di finale Champions League

Champions League 16 Febbraio, mercoledì da leoni. Continuano gli ottavi di finale della principale competizione di calcio nel vecchio continente, con un appuntamento da non perdere, Inter-Liverpool. In campo anche Salisburgo-Bayern Monaco.

Champions League 16 Febbraio: Inter-Liverpool

Al Meazza di Milano va in scena mercoledì alle 21:00 un match che può fare la storia per i nerazzurri, tornati finalmente alla fase ad eliminazione diretta della Champions League dopo le cocenti eliminazioni ai gironi del biennio Conte. L’Inter, seconda nel gruppo D alle spalle del Real Madrid, capirà in questa gara a che punto sia la crescita del proprio progetto sportivo perché, dopo essere tornata a primeggiare in Italia, la società nerazzurra vuole essere competitiva anche con le big d’Europa. Dall’altra parte ci sarà però il Liverpool di Jurgen Klopp, che ha demolito tutte le avversarie del gruppo B, vincendolo a punteggio pieno.

In Europa Inter e Liverpool si sono incrociate già 4 volte, tra la vecchia Coppa dei Campioni e l’attuale Champions League. Il bilancio è nettamente a favore degli inglesi, che hanno ottenuto 3 vittorie contro un successo dei nerazzurri. La prima sfida risale alla Coppa Campioni 1964-65, quando in semifinale l’Inter viene sconfitta ad Anfiled per 3-1 in un ambiente letteralmente rovente. Al ritorno, però, successo per 3-0 dei nerazzurri, che approderanno poi in finale, vincendo contro il Benfica la sua seconda coppa consecutiva, prima dello storico “triplete” di Mourinho nel 2010.

In Champions League l’ultimo confronto risale all’edizione 2007-2008, quando le due formazioni si sono incontrate proprio agli ottavi di finale, come oggi. Doppia vittoria dei Reds in quella occasione: 2-0 all’andata grazie alle reti nei minuti finali di Kuyt (86′ minuto) e Gerrard (91′ minuto); al ritorno 0-1 in favore dei britannici al Meazza grazie alla rete di Fernando Torres.

Champions League 16 Febbraio: Salisburgo-Bayern Monaco

Mercoledì si gioca anche alla Red Bull Arena di Salisburgo, dove i padroni di casa ospiteranno il Bayern Monaco campione di Germania e trionfatore nella competizione nel 2020. Gli austriaci sono arrivati a questo punto classificandosi secondi nel gruppo G, vinto dal Lille, mentre i bavaresi hanno dominato il girone E, passando il turno da primi a punteggio pieno.

Ovviamente, i tedeschi si presentano all’evento da strafavoriti, nonostante nel weekend siano incappati in un tonfo inatteso in campionato contro il Bochum, capace di segnare quattro reti nel primo tempo. Sono solo due i precedenti ufficiali tra le due squadre, entrambi risalenti alla fase a gironi di Champions League 2020-2021. All’andata, vittoria del Bayern con punteggio tennistico alla Red Bull Arena (2-6), mentre al ritorno successo per 3-1 dei bavaresi all’Allianz Arena di Monaco.

Tutte le quote sulla Champions League

Vediamo le quote SNAI su 1X2 per gli ottavi di finale, comprese le partite in programma la prossima settimana e a seguire le quote antepost più interessanti.

16-02-2022

21:00 Inter – Liverpool 3,45 3,60 2,05

21:00 Salisburgo – Bayern 7,50 5,50 1,35

22-02-2022

21:00 Chelsea – Lille 1,33 5,25 9,00

21:00 Villarreal – Juventus 2,70 3,15 2,75

23-02-2022

21:00 Atletico Madrid – Manchester United 2,40 3,20 3,05

21:00 Benfica – Ajax 3,65 3,50 2,00

Champions League 2021/2022

Manchester City 3,50

Bayern 4,75

Liverpool 6,00

Chelsea 8,00

Psg 10

Ajax 15

Manchester United 20

Juventus 20

Real Madrid 20

Atletico Madrid 33

Inter 33

Villarreal 100

Benfica 150

Lille 150

Sporting Cp 200

Fc Salisburgo 200

Passaggio del turno Ottavi Di Finale Champions League 21/22

Ajax – Benfica 1,30 3,40

Bayern – Salisburgo 1,05 9,00

Juventus – Villareal 1,50 2,50

Lille – Chelsea 4,50 1,18

Liverpool – Inter 1,25 3,75

Manchester City – Sporting Cp 1,05 9,00

Manchester United – Atletico Madrid 1,70 2,10

Real Madrid – Psg 2,10 1,70

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,50

Haller, Sebastian 3,50

Salah Mohamed 8,00

Messi, Lionel 15

Ronaldo C 15

Benzema, Karim 25

Mbappe Kylian 25

Mane, Sadio 50

Lukaku, Romelu 50

Sane, Leroy 50

