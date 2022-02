Scommesse Calcio: le quote sul passaggio del turno in Champions ed Europa League bocciano Inter e Lazio

Quote Antepost 18 Febbraio, vediamo gli aggiornamenti su Champions League ed Europa League, per la vittoria finale dopo l’andata dei primi spareggi, sia per il passaggio del turno con un occhio di riguardo per le italiane. Atalanta e Napoli promesse, l’Inter rischia in Champions, la Lazio in Europa League.

La situazione delle italiane in Europa League

L’Inter crolla in casa contro il Liverpool, la Lazio tiene in bilico la qualificazione dopo la sconfitta di Oporto, mentre Napoli e Atalanta possono essere soddisfatti per come sono andate le gare d’andata dell’Europa League. Non è stato semplice il ritorno delle squadre della Serie A nelle competizioni continentali anche perché gli avversari erano di primo livello. Dopo i primi verdetti i quotisti di Betaland si sono chiesti quante italiane potrebbero andare avanti in Europa con la speciale lavagna “Passaggio del turno” e l’Atalanta di Gasperini è senza dubbio messa meglio.

A Bergamo i nerazzurri si sono imposti per 2-1 contro l’Olympiacos grazie alla doppietta di Djimsiti che ha ribaltato il vantaggio iniziale dei greci. In vista del ritorno le premesse sono buone con l’Atalanta agli ottavi a quota @1,18 e la rimonta dell’Olympiacos @4,45.

Il Napoli riparte dall’1-1 in casa del Barcellona e la situazione è in grande equilibrio: la squadra di Spalletti è bancata agli ottavi @1,85, quella di Xavi è proposta @1,89.

Più complicata la situazione della Lazio. Anche se i biancocelesti sono favoriti per la gara di ritorno all’Olimpico, il Porto è avanti sulla lavagna per il passaggio del turno dopo il 2-1 dell’andata che gli garantisce due risultati su tre. Sarri e i suoi devono quindi cercare di ribaltare i pronostici che li vedono qualificati agli ottavi @2,70 ed eliminati a @1,43.

In Champions League l’Inter è chiamata all’impresa

In Champions League si fa davvero dura per l’Inter, per ora non quotata sulla lavagna passaggio del turno dopo la sconfitta in casa per 2-0 contro il Liverpool, ma sono già piuttosto eloquenti le proposte sull’1X2 in attesa della sfida di Anfield. Il secondo successo per la formazione di Klopp vale 1,55, mentre ai nerazzurri potrebbe non bastare una vittoria a quota @5,30 (passaggio del turno @12).

La Juventus deve ancora scendere in campo, ma contro il Villarreal ha i favori del pronostico @1,45, contro la sorpresa spagnola @2,60.

Quote Antepost 18 Febbraio: Champions League

Passaggio del Turno Ottavi Di Finale Champions League 21/22

Ajax – Benfica 1,25 3,75

Bayern – Salisburgo 1,08 7,25

Juventus – Villareal 1,50 2,50

Lille – Chelsea 4,50 1,18

Liverpool – Inter 1,02 12

Manchester United – Atletico Madrid 1,75 2,05

Real Madrid – Psg 3,25 1,33

Champions League 2021/2022

Manchester City 3,25

Liverpool 4,75

Bayern 5,50

Psg 8,00

Chelsea 10

Juventus 20

Ajax 20

Manchester United 25

Atletico Madrid 33

Real Madrid 33

Inter 100

Villarreal 100

Lille 150

Benfica 150

Fc Salisburgo 200

Sporting Cp 1.000

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,55

Haller, Sebastian 3,50

Salah Mohamed 8,00

Ronaldo C 15

Messi, Lionel 20

Mbappe Kylian 20

Benzema, Karim 33

Mane, Sadio 50

Lukaku, Romelu 50

Sane, Leroy 75

Sterling R 75

Quote Antepost 18 Febbraio: Europa League

Passaggio del Turno Playoff Europa League 21/22

Atalanta – Olympiakos 1,14 5,00

Barcellona – Napoli 1,95 1,77

Dortmund – Rangers 3,75 1,23

Lipsia – Real Sociedad 2,00 1,75

Porto – Lazio 1,40 2,65

Sheriff Tiraspol – Braga 1,50 2,45

Siviglia – Dinamo Zagabria 1,02 10

Zenit San Pietroburg – Betis 5,25 1,12

Europa League 2021 / 2022

Siviglia 6,00

Atalanta 8,00

West Ham 10

Barcellona 10

Borussia Dortmund 10

Lione 12

Napoli 12

Betis 15

Monaco 20

Porto 20

Lipsia 20

Bayer Leverkusen 20

Real Sociedad 20

Lazio 25

Glasgow Rangers 33

Eintracht Francofort 33

Sheriff Tiraspol 50

Galatasaray 66

Spartak Mosca 66

Zenit San Pietroburg 66

Stella Rossa 75

Olympiakos 150

Braga 200

Dinamo Zagabria 300

