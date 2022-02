Pronostici Villarreal-Juventus e Chelsea-Lille, ottavi di finale di Champions League

Champions League 22 Febbraio 2022, si torna in campo martedì con altri due ottavi di finale molto importanti: Villarreal-Juventus e Chelsea-Lille che siamo andati ad analizzare con ultime dai campi, statistiche, quote e consigli per le scommesse.

Champions League 22 Febbraio: La Juve sfida per la prima volta il Villarreal

La Juventus di Massimiliano Allegri cerca gloria, invece, contro il Villarreal di Unai Emery. Dopo le eliminazioni contro Lione e Porto, i bianconeri si trovano di fronte agli ottavi di finale ancora una volta una formazione insidiosa ma assolutamente alla portata. I bianconeri sono reduci dalla vittoria del gruppo H, un’affermazione tutt’altro che scontata avendo avuto a che fare con i campioni in carica del Chelsea. Il Villarreal, invece, ha chiuso al secondo posto nel gruppo F, alle spalle del Manchester United, ma davanti all’Atalanta. Insomma, il “sottomarino giallo” merita rispetto, anche se non ha mai giocato prima contro la Vecchia Signora.

Villarreal e Juve, infatti, sono le uniche due squadre di questi ottavi di finale che non si sono mai incrociate in una competizione europea. Gli spagnoli, inoltre, sono approdati agli ottavi solo altre due volte; per contro, il club torinese partecipa alla fase ad eliminazione diretta della Champions League per l’ottava volta consecutiva, ovvero la 18ª in totale. La Juventus, però, è stata eliminata le ultime due volte per la regola dei gol in trasferta, prima contro il Lione (2019/20), poi con il Porto (2020/2021): stavolta i bianconeri sanno di non dover più temere questa possibilità, visto che la norma è stata cambiata e le reti realizzate fuori casa, come si sa, non varranno più doppio.

Champions League 22 Febbraio: Chelsea-Lille

Il Chelsea di Thomas Tuchel arriva agli ottavi di finale dopo aver chiuso il suo percorso nel gruppo H alle spalle della Juventus: decisivo il pareggio per 3-3 dell’ultima giornata in casa dello Zenit San Pietroburgo. Il Lille di Jocelyn Gourvennec, invece, ha chiuso in testa il gruppo G con 11 punti, davanti agli austriaci del Salisburgo. Il pronostico pende nettamente dalla parte dei campioni d’Europa in carica, anche se nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato.

Tra Chelsea e Lille ci sono solo due precedenti in competizioni UEFA e risalgono all’edizione 2019-2020 della Champions League. Le due compagini allora furono sorteggiate insieme nel gruppo H e ad aggiudicarsi entrambi i match del doppio confronto sono stati i Blues. All’andata, in casa dei francesi, 2-1 in favore del Chelsea grazie alle reti di Abraham e Willian (inutile il gol di Osimhen). Stesso risultato al ritorno allo Stamford Bridge: 2-1 in favore dei londinesi: ancora in gol Abraham, poi Azpilicueta e infine Remy per i francesi.

Tutte le quote sulla Champions League

Iniziamo dalle quote 1X2 di questo turno e anche le sfide tra due settimane con le partite di ritorno. A seguire le quote antepost.

22-02-2022

21:00 Chelsea – Lille 1,30 5,25 10

21:00 Villarreal – Juventus 2,50 3,15 3,00

23-02-2022

21:00 Atletico Madrid – Manchester United 2,40 3,10 3,15

21:00 Benfica – Ajax 4,25 3,85 1,80

08-03-2022

21:00 Bayern – Salisburgo 1,18 7,50 14

21:00 Liverpool – Inter 1,55 4,25 5,50

09-03-2022

21:00 Manchester City – Sporting Cp 1,14 8,00 18

21:00 Real Madrid – Psg 2,55 3,60 2,60

Champions League 2021/2022

Manchester City 3,25

Liverpool 4,75

Bayern 5,50

Psg 8,00

Chelsea 10

Juventus 20

Ajax 20

Manchester United 25

Atletico Madrid 33

Real Madrid 33

Inter 100

Villarreal 100

Benfica 150

Lille 150

Fc Salisburgo 200

Sporting Cp 1.000

Passaggio del turno Ottavi Di Finale Champions League 21/22

Ajax – Benfica 1,25 3,75

Bayern – Salisburgo 1,08 7,25

Juventus – Villareal 1,55 2,40

Lille – Chelsea 4,50 1,18

Liverpool – Inter 1,02 12

Manchester United – Atletico Madrid 1,75 2,05

Real Madrid – Psg 3,25 1,33

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,55

Haller, Sebastian 3,50

Salah Mohamed 8,00

Ronaldo C 15

Messi, Lionel 20

Mbappe Kylian 20

Benzema, Karim 33

Mane, Sadio 50

Lukaku, Romelu 50

Sane, Leroy 75

Sterling R 75

I metodi di Dartagnan su Corner e Gol 1/2 Tempo li trovi sui canali TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC e IL PRESIDENTE! Entra subito!