Scommesse Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax di Champions League

Champions League 23 Febbraio 2022, si completano le sfide di andata degli ottavi di finale della più importante competizione di calcio europeo con Atletico Madrid-Manchester United e Benfica-Ajax.

Champions League 23 Febbraio: Atletico Madrid-Manchester United

Mercoledì 23 febbraio alle ore 21:00 appuntamento al Wanda Metropolitano di Madrid per il match di andata degli ottavi di Champions League tra Atletico Madrid-Manchester United. I campioni di Spagna allenati da Diego Simeone, affronteranno gli inglesi allenati da Ralf Rangnick, che nella loro storia hanno vinto il trofeo già tre volte. I Red Devils arrivano agli ottavi dopo aver vinto con 11 punti il girone F, mentre gli spagnoli hanno chiuso al 2° posto nel gruppo B, quello vinto dal Liverpool a punteggio pieno.

Ci sono solo due precedenti in gare ufficiali tra le due compagini e risalgono alla Coppa delle Coppe della stagione 1991/1992, ottavi di finale, anche in quel caso. A passare il turno, in quella occasione, sono stati gli spagnoli: 3-0 nel match di andata al Vicente Calderòn (doppietta di Futre e Manolo); 1-1 al ritorno all’Old Trafford (Mark Hughes per gli inglesi e Bernd Schuster per i Colchoneros).

Champions League 23 Febbraio: Benfica-Ajax

Chiude il programma il match dell’Estadio Da Luz di Lisbona tra Benfica-Ajax. I portoghesi hanno vinto il trofeo due volte nella loro storia (1960-1961 e 1961-1962) quando ancora si chiamava Coppa dei Campioni, e si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta classificandosi secondi nel gruppo E, alle spalle del Bayern Monaco. I Lancieri, invece, hanno vinto il gruppo C, nel quale è arrivata seconda un’altra formazione portoghese, lo Sporting Lisbona.

Sono ben 7 i precedenti tra lusitani e olandesi nelle coppe europee. Nel testa a testa è in vantaggio l’Ajax, che vanta 4 vittorie, contro una dei portoghesi e 2 pareggi. Il primo precedente risale alla Coppa dei Campioni 1968-1969: ai quarti di finale 1-3 nel match di andata ad Amsterdam in favore del Benfica, mentre al ritorno l’Ajax si impose in Portogallo con lo stesso risultato mandando l’incontro allo spareggio.

Tutte le quote sulla Champions League

Iniziamo dalle quote 1X2 di questo turno e anche le sfide tra due settimane con le partite di ritorno. A seguire gli aggiornamenti delle quote antepost.

23-02-2022

21:00 Atletico Madrid – Manchester United 2,40 3,10 3,15

21:00 Benfica – Ajax 4,25 3,85 1,80

08-03-2022

21:00 Bayern – Salisburgo 1,18 7,50 14

21:00 Liverpool – Inter 1,55 4,25 5,50

09-03-2022

21:00 Manchester City – Sporting Cp 1,14 8,00 18

21:00 Real Madrid – Psg 2,55 3,60 2,60

Champions League 2021/2022

Manchester City 3,25

Liverpool 4,75

Bayern 5,50

Psg 8,00

Chelsea 10

Juventus 20

Ajax 20

Manchester United 25

Atletico Madrid 33

Real Madrid 33

Inter 100

Villarreal 100

Benfica 150

Lille 150

Fc Salisburgo 200

Sporting Cp 1.000

Passaggio del turno Ottavi Di Finale Champions League 21/22

Ajax – Benfica 1,25 3,75

Bayern – Salisburgo 1,08 7,25

Juventus – Villareal 1,55 2,40

Lille – Chelsea 4,50 1,18

Liverpool – Inter 1,02 12

Manchester United – Atletico Madrid 1,75 2,05

Real Madrid – Psg 3,25 1,33

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,55

Haller, Sebastian 3,50

Salah Mohamed 8,00

Ronaldo C 15

Messi, Lionel 20

Mbappe Kylian 20

Benzema, Karim 33

Mane, Sadio 50

Lukaku, Romelu 50

Sane, Leroy 75

Sterling R 75

I metodi di Dartagnan su Corner e Gol 1/2 Tempo li trovi sui canali TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC e IL PRESIDENTE! Entra subito!