Pronostici Champions League: l’Inter cerca il miracolo a Liverpool. Mercoledì big match Real-PSG

Champions League 8-9 Marzo, si torna in campo con le partite di ritorno degli ottavi di finale. Ovviamente la sfida più attesa è Liverpool-Inter con la squadra di Inzaghi chiamata a ribaltare lo 0-2 interno dell’andata, una missione davvero difficile ad Anfield. L’altro big match è Real Madrid-PSG in campo mercoledì. Completano il quadro Bayern Monaco-Salisburgo e Manchester City-Sporting.

Inter chiamata all’impresa ad Anfield

Liverpool-Inter. Missione quasi impossibile, e per questo ad alta quota: dopo lo 0-2 incassato a San Siro, la qualificazione dell’Inter ai quarti vale ben @12 volte la scommessa. Questa la valutazione degli analisti Snai, alla vigilia del match di ritorno fra il Liverpool e i nerazzurri, in programma domani sera ad Anfield Road. Praticamente rasoterra il passaggio del turno dei Reds, dato @1,02.

Il Liverpool, del resto, sta vivendo un periodo di salute “esplosiva”: la squadra di Klopp vince consecutivamente da 12 partite in ogni competizione, compresa la finale di Coppa di Lega, decisa ai rigori contro il Chelsea. Decisamente meno esaltante l’inverno dell’Inter, che ha ritrovato il successo contro la Salernitana dopo un black out di cinque partite, nelle quali aveva messo insieme tre pareggi e due sconfitte, segnando solo una volta. Il «2» viaggia @5,50.

Eppure, il match di andata a San Siro, sul piano del gioco e delle occasioni, ha visto la squadra di Inzaghi dominare a lungo sui Reds, prima di capitolare per due episodi isolati. Una vittoria nerazzurra nel match di domani, quale che sia l’aspetto numerico, si gioca @5,50, un pareggio è dato @4,25, un nuovo successo inglese resta l’esito più probabile, @1,55. Per qualificarsi, l’Inter deve vincere con tre gol di scarto. Se saranno due, andrà in ogni caso ai supplementari: al riguardo, uno 0-2 alla fine dei tempi regolamentari vale @20 volte la posta, un 1-3 sale @30.

Liverpool-Inter, probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Elliott; Salah, Manè, Luis Diaz. All. Klopp

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Inzaghi

STATISTICHE

-Il Liverpool ha vinto ognuna delle tre partite contro l’Inter in UEFA Champions League e in tutte e tre non ha subito neanche un gol.

-Il Liverpool ha vinto tutte e sette le sue partite di UEFA Champions League in questa stagione.

-L’Inter ha perso quattro delle sue cinque trasferte contro squadre inglesi in Champions League, vincendo solo una volta.

-Mohamed Salah ha segnato otto gol in sette partite di UEFA Champions League per il Liverpool in questa stagione. L’egiziano ha una media di un gol ogni 69 minuti in questo periodo.

-L’attaccante dell’Inter Edin Džeko ha segnato in tre delle sue ultime quattro partite ad Anfield in tutte le competizioni, comprese le due più recenti.

Champions League 8-9 Marzo: big match Real Madrid-PSG

Mercoledì tocca al match stellare del Bernabeu, tra Real Madrid-Psg. Si riparte dal gol di Mbappé che ha deciso in extremis l’andata. Quote equilibrate, con l’«1» blanco @2,50, il «2» parigino a @2,65 e la «X» a @3,60. Ma il Psg ha a disposizione due risultati su tre e questo sposta le chance di qualificazione dalla sua parte: @1,33 contro il @3,25 del Real.

PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Camavinga, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior. All. Ancelotti

PSG (4-3-3): Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Wijnaldum, Danilo, Verratti; Di María, Messi, Mbappé. All. Pochettino.

STATISTICHE

-Il Real Madrid è stato eliminato in nove degli ultimi 10 spareggi di UEFA Champions League dopo aver perso l’andata.

-Il Paris Saint-Germain ha vinto solo una delle ultime otto partite di UEFA Champions League fuori casa contro avversari spagnoli.

-Karim Benzema ha segnato 12 gol nelle sue ultime 11 partite in casa in UEFA Champions League con il Real Madrid.

-Kylian Mbappé del PSG è stato direttamente coinvolto in 18 gol nelle ultime 13 partite di UEFA Champions League segnando 13 gol e fornendo cinque assist.

-Lionel Messi del PSG non ha segnato nei suoi ultimi 695 minuti contro il Real Madrid in tutte le competizioni, L’argentino ha anche sbagliato un rigore nella prima partita, che era il suo quinto errore dal dischetto in Champions League.

-Dal suo debutto nella competizione nel settembre 2013, Neymar del PSG è il giocatore che ha fornito più assist in UEFA Champions League (27).

Champions League 8-9 Marzo: le altre partite

In campo domani sera anche il Bayern e il Salisburgo. Il pareggio dell’andata in Austria viene considerato su Snai non più che un episodio, tanto che i bavaresi restano strafavoriti: il segno «1» vale appena @1,18, un altro pareggio (si andrebbe a supplementari) è @7,50, un successo del Salisburgo sarebbe un’impresa da @13.

STATISTICHE

-Il Bayern Monaco ha vinto tutte e cinque le partite che ha giocato nella competizione europea quando ha ospitato un avversario austriaco, segnando 15 gol e concedendone solo tre.

-alisburgo cercherà di diventare la prima squadra austriaca ad andare oltre gli ultimi ottavi della Coppa europea/UEFA Champions League dal FK Austria Vienna nella stagione 1984-85.

Sempre mercoledì, il Manchester City ospita lo Sporting. Dopo lo 0-5 confezionato a Lisbona, il City viaggia verso un altro successo, dato @1,18. Si sale fino @18 per un imprevedibile «2» portoghese.

STATISTICHE

-Il Manchester City ha vinto l’andata per 5-0 in Portogallo, il più grande margine di vittoria fuori casa in uno spareggio di UEFA Champions League.

-Pep Guardiola ha vinto 14 delle sue 21 partite della fase a eliminazione diretta della UEFA Champions League con il Manchester City.

-Lo Sporting CP ha perso tutte e tre le partite a eliminazione diretta di UEFA Champions League, subendo 17 gol. I Lions sono la squadra che ha subito 17 gol con il minor numero di partite nella competizione.

-Kevin De Bruyne può fare la sua 50esima apparizione in UEFA Champions League con il Manchester City (attualmente ne ha 49). Il centrocampista belga è stato direttamente coinvolto in 27 gol in 49 partite(10 gol e 17 assist).

-Riyad Mahrez ha segnato sei gol in UEFA Champions League nel 2021-22 e ha bisogno di un gol per raggiungere il record di marcature in una singola stagione nella competizione da un giocatore del Manchester City.

Tutte le quote sulla Champions League

08-03-2022

21:00 Bayern – Salisburgo 1,19 7,75 13

21:00 Liverpool – Inter 1,60 4,25 5,75

09-03-2022

21:00 Manchester City – Sporting Cp 1,14 8,50 18

21:00 Real Madrid – Psg 2,45 3,65 2,70

15-03-2022

21:00 Ajax – Benfica 1,42 5,00 6,50

21:00 Manchester United – Atletico Madrid 2,10 3,20 3,75

16-03-2022

21:00 Juventus – Villarreal 1,87 3,45 4,25

21:00 Lille – Chelsea 4,50 3,65 1,80

Champions League 2021/2022

Manchester City 3,25

Liverpool 4,75

Bayern 5,50

Psg 7,00

Chelsea 10

Ajax 18

Juventus 20

Manchester United 25

Real Madrid 33

Atletico Madrid 40

Villarreal 100

Benfica 150

Inter 150

Fc Salisburgo 250

Lille 500

Sporting Cp 1.000

Passaggio del turno Ottavi Di Finale Champions League 21/22

Ajax – Benfica 1,21 4,25

Bayern – Salisburgo 1,07 7,50

Juventus – Villareal 1,40 2,90

Lille – Chelsea 12 1,02

Liverpool – Inter 1,02 12

Manchester United – Atletico Madrid 1,50 2,50

Real Madrid – Psg 3,25 1,33

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,65

Haller, Sebastian 2,75

Salah Mohamed 8,00

Ronaldo C 18

Mbappe Kylian 20

Messi, Lionel 25

Benzema, Karim 40

