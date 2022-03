City e Liverpool dominano in Champions. Atalanta e Roma speranze azzurre in EL e Conference League

Quote Antepost 11 Marzo, vediamo gli aggiornamenti dopo i turni di Champions League ma anche di Europa League e Conference League dove resistono le italiane Atalanta e Roma tra le favorite per la vittoria finale.

Champions League, le inglesi dominano le lavagne

La Champions League continua a parlare sempre più inglese dopo i primi ottavi di finale. Il Manchester City, dopo la manita dell’andata, non ha spinto sull’acceleratore e si è accontento di un pareggio contro lo Sporting Lisbona per entrare, per il quarto anno consecutivo, tra le migliori otto d’Europa. Pep Guardiola però non vuole fermarsi e sogna di regalare la prima Champions ai Citizens i quali, secondo gli esperti Sisal, sono i grandi favoriti per la vittoria finale @3,25.

Alle spalle dei campioni d’Inghilterra si piazza, come in Premier, il Liverpool di Jurgen Klopp che ha sofferto non poco per avere la meglio sull’Inter. I Reds, campioni d’Europa tre stagioni fa, vanno a caccia della loro settima Coppa con le Grandi Orecchie dopo che negli ultimi due anni il cammino europeo si è interrotto prematuramente. Alisson e compagni che alzano la Champions al Parco dei Principi sono offerti @4,50.

Bayern Monaco e Real insidiano le favorite

Terzo incomodo, neanche a dirlo, la corazzata del Bayern Monaco il quale, grazie all’ennesima prestazione da alieno di Robert Lewandowski, ha demolito per 7-1 il Salisburgo. I tedeschi, nonostante qualche piccolo passaggio a vuoto in Bundesliga, in Europa rimangono una macchina inarrestabile come dimostrano i numeri: imbattuti in Champions, con 7 vittorie e un solo pareggio, 30 gol segnati e appena 5 subiti. Riportare la coppa all’Allianz Arena è in quota @5,00.

Il gol non ha età: così se Lewandowski chiama, Karim Benzema risponde. Ieri sera il capitano del Real Madrid ha regalato una lezione di calcio al trio delle stelle Messi-Neymar-Mbappé trascinando i Blancos, con una tripletta clamorosa, a una vittoria che ha condannato i parigini all’eliminazione. Il francese, arrivato a 30 gol stagionali in 33 gare disputate, è sempre più leader assoluto della formazione di Ancelotti che sta trascinando non solo in Liga ma anche nella massima competizione europea. La Champions numero 14 in casa Real non è così solo più un miraggio visto che l’impresa pagherebbe @9 volte la posta. E con un Benzema così, ogni traguardo è possibile.

Quote Antepost 11 Marzo: Champions League

Champions League 2021/2022

Manchester City 3,25

Liverpool 4,50

Bayern 5,00

Chelsea 10

Real Madrid 10

Juventus 20

Ajax 20

Manchester United 25

Atletico Madrid 33

Villarreal 100

Benfica 150

Lille 500

Passaggio del Turno Ottavi Di Finale Champions League 21/22

Ajax – Benfica 1,21 4,25

Juventus – Villareal 1,40 2,90

Lille – Chelsea 12 1,02

Manchester United – Atletico Madrid 1,50 2,50

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,30

Haller, Sebastian 5,00

Salah Mohamed 10

Benzema, Karim 15

Ronaldo C 33

Sane, Leroy 75

Quote Antepost 11 Marzo: Europa League

L‘Atalanta ha vinto nella sfida d’andata col Leverkusen ed è 4° in lavagna per la vittoria finale dietro al Barcellona ovviamente favorito su Lipsia e sul Siviglia che in questa competizione è sempre pericolosa.

Europa League 2021 / 2022

Barcellona 3,50

Lipsia 5,00

Siviglia 6,00

Atalanta 8,00

Lione 15

West Ham 15

Glasgow Rangers 18

Bayer Leverkusen 20

Eintracht Francofort 25

Porto 25

Betis 30

Monaco 33

Braga 40

Galatasaray 75

Stella Rossa 150

Passaggio del Turno Ottavi Di Finale Europa League 21/22

Atalanta – Leverkusen 1,45 2,60

Barcellona – Galatasaray 1,17 4,50

Betis – Eintracht Frankfurt 4,50 1,17

Braga – Monaco 1,33 3,05

Glasgow Rangers – Stella Rossa 1,02 10

Porto – Lione 4,75 1,15

Siviglia – West Ham 1,50 2,40

Quote Antepost 11 Marzo: Conference League

Anche in Conference League abbiamo una speranza concreta visto che la Roma è favorita assieme al Leicester per la vittoria finale.

Europa Conference League 2021 / 2022

Leicester 5,00

Roma 5,00

Marsiglia 6,50

Psv Eindhoven 10

Feyenoord 10

Bodo Glimt 15

Az Alkmaar 15

Rennes 15

Slavia Praga 20

Basilea 25

Copenhagen 25

Vitesse 33

Gent 33

Paok Salonicco 33

Lask Linz 50

Partizan Belgrado 100

