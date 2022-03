Pronostici Champions League: United-Atletico in bilico. Juventus favorita contro il Villarreal

Champions League 15-16 Marzo, gli ultimi 4 ritorni degli ottavi di finale della competizione del calcio europeo più importante, si giocano tra martedì 15 e mercoledì 16 marzo e c’è in campo anche la Juventus, favorita per il passaggio del turno contro il Villarreal.

Champions League 15-16 Marzo: le sfide di martedì

Ajax-Benfica (and. 2-2). Martedì 15 marzo alle 21:00 si gioca alla Cruijff Arena di Amsterdam la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra Ajax e Benfica. All’andata la contesa si è conclusa con un nulla di fatto (non contano più i gol fuori casa), nonostante i 4 gol segnati: autorete di Haller e gol di Yaremchuk per i portoghesi, Tadic e lo stesso Haller per i Lancieri.

Gli olandesi arrivano alla sfida dopo la vittoria in trasferta in Eredivisie sul Cambuur (2-3) con cui hanno consolidato la vetta, mentre i lusitani hanno pareggiato in casa col Vizela rimanendo comunque al 3° posto del campionato portoghese. I precedenti in gare ufficiali tra le due formazioni sono in tutto 5: nessuna vittoria per il Benfica, 2 successi per l’Ajax e 3 pareggi (incluso appunto quello dell’andata). Anche per questo ritorno ci aspettiamo molte reti, valutate OVER 2,5 @1.35 anche se la quota è molto bassa.

Manchester Utd-Atletico Madrid (and. 1-1). Parte da un nulla di fatto anche il match tra Manchester United e Atletico Madrid, conclusosi all’andata al Wanda Metropolitano con il punteggio di 1-1 (Elanga ha risposto al vantaggio iniziale di Joao Felix). Dopo quella gara, l’Atletico Madrid di Simeone ha conquistato in campionato 3 vittorie di fila, inclusa l’ultima contro il Cadice, mentre i Red Devils hanno avuto un rendimento tutt’altro che costante, con un pari, una sconfitta nel derby con il City e una vittoria, quella ottenuta nel weekend contro il Tottenham di Antonio Conte grazie ad una tripletta dello scatenato Cristiano Ronaldo.

Non ci sono altri precedenti tra le squadre a parte il match dell’andata: la sfida di ritorno, dunque, si prospetta equilibrata, con i Red Devils che proveranno a far valere ovviamente il fattore campo con il calore dell’Old Trafford e soprattutto la ritrovata vena realizzativa di CR7. Nelle ultime 2 di campionato lo United ha segnato 7 gol e 5 reti le hanno segnate i Colchoneros nelle ultime 2 di Liga. Andiamo con GOL SI @1.95.

Champions League 15-16 Marzo: le partite di mercoledì

Lille-Chelsea (and. 0-2). Dovrebbe essere una formalità la trasferta del Chelsea in casa del Lille dopo la partita di andata, a meno che i Blues non siano condizionati dalle note vicende societarie, che stanno preoccupando un’intera tifoseria ma non solo. A Stamford Bridge i londinesi si sono imposti con il più classico dei punteggi, un 2-0 firmato Havertz e Pulisic che dovrebbe far vivere sonni abbastanza tranquilli a Tuchel. Dopo quella gara, il Chelsea ha perso la finale di Coppa di Lega ai rigori contro il Liverpool, ma ha vinto le successive tre gare tra FA Cup e campionato.

Il Lille ha ottenuto invece un pareggio e due vittorie in campionato, consolidando il sesto posto e aprendo prospettive di qualificazione alle prossime competizioni Uefa. Prima di questo doppio confronto, le due squadre si erano incontrate nella fase a gironi dell’edizione 2019-2020 della Champions League: doppia vittoria del Chelsea in quel caso, entrambe per 2-1. Il Lilla dovrà spingere ma segnare ai Blues non è semplice e qui consigliamo UNDER 2.5 @1.93.

Juventus-Villarreal (and. 1-1). Ovviamente i fari saranno puntati sulla Juventus, ultima italiana rimasta in gara dopo l’eliminazione dell’Inter. I bianconeri hanno pareggiato 1-1 all’andata in casa del Villarreal, portandosi in vantaggio dopo pochi secondi con Vlahovic, ma subendo il pari al 66’ con Parejo. Insomma, si gioca tutto in questi secondi 90 minuti, con la Juve che arriva all’appuntamento senza tanti giocatori importanti e con alcuni non proprio al meglio, ma anche Emery non avrà giocatori chiave a disposizione (Moreno su tutti).

Dopo la gara de l’Estadio de la Ceramica, la Vecchia Signora ha solo vinto, eliminando la Fiorentina in Coppa Italia e battendo in sequenza Empoli, Spezia e Sampdoria in campionato, allungando in classifica sull’Atalanta e avvicinandosi al 3° posto. Sono 15 i risultati utili consecutivi dei bianconeri in Serie A (10 vittorie e 5 pareggi); una sola sconfitta negli ultimi 21 match ufficiali. Gli spagnoli, invece, hanno ottenuto nello stesso parziale 2 vittorie e una sconfitta in Liga: il “sottomarino giallo” attualmente è 6° con 45 punti, aggrappato ancora al sogno 4° posto. Fiducia nei bianconeri e nella vittoria nei 90 minuti anche se il mercato la pensa diversamente e la quota della squadra di Alelgri è in salita. Noi prendiamo JUVENTUS @1.95.

Juventus-Villarreal, probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahovic. All. Allegri

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma. All. Emery

STATISTICHE

-La Juventus ha perso solo tre delle 23 partite giocate in casa in Champions League contro rivali spagnole in Champions League (12 vittorie, 8 pareggi), mantenendo la porta inviolata in sette delle ultime nove di queste gare.

-La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe di UEFA Champions League.

-Quattro delle cinque partite del Villareal negli ottavi di finale di UEFA Champions League si sono concluse con un risultato di parità.

-Il Villarreal ha vinto le ultime due trasferte di Champions League, lo stesso numero di vittorie ottenute nelle precedenti 15 (5 sconfitte 8 pareggi). Tuttavia, gli spagnoli hanno sempre subito gol nelle ultime gare giocate in trasferta in Champions.

-L’allenatore del Villarreal Unai Emery ha vinto 29 gare di Europa League, 14 in più di qualsiasi altro allenatore, e ha alzato il trofeo quattro volte.

-Segnando dopo 32” nel match d’andata, Dusan Vlahovic è diventato il terzo giocatore nella storia della UEFA Champions League a segnare nel primo minuto alla sua prima apparizione nella competizione.

-Etienne Capoue ha partecipato a quattro gol nelle ultime quattro partite di Champions League, con il Villarreal (due gol e due assist). Nelle precedenti 11 partite in competizioni europee non aveva realizzato nè gol, nè assist.

Tutte le quote sulla Champions League 2021-22

15-03-2022

21:00 Ajax – Benfica 1,40 5,25 6,75

21:00 Manchester United – Atletico Madrid 2,20 3,15 3,50

16-03-2022

21:00 Juventus – Villarreal 1,90 3,40 4,25

21:00 Lille – Chelsea 4,00 3,55 1,90

Passaggio del Turno Ottavi Di Finale Champions League 21/22

Ajax – Benfica 1,21 4,25

Juventus – Villareal 1,40 2,90

Lille – Chelsea 12 1,02

Manchester United – Atletico Madrid 1,50 2,50

Champions League 2021/2022

Manchester City 3,25

Liverpool 4,50

Bayern 5,00

Chelsea 10

Real Madrid 10

Ajax 20

Juventus 20

Manchester United 25

Atletico Madrid 33

Villarreal 100

Benfica 150

Lille 500

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,30

Haller, Sebastian 5,00

Salah Mohamed 10

Benzema, Karim 15

Ronaldo C 33

Sane, Leroy 75

I metodi di Dartagnan su Corner e Gol 1/2 Tempo li trovi sui canali TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC e IL PRESIDENTE! Entra subito!