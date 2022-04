Pronostici Benfica-Liverpool, si torna in campo con la Champions League, la principale competizione di calcio europeo. Vediamo le analisi, le quote e i consigli per le scommesse sulla sfida del 5 aprile 2022 dall’Estádio da Luz.

Pronostici Benfica-Liverpool: le quote

Benfica-Liverpool incrociano i loro destini per l’undicesima volta in Europa. Gli esperti Sisal vedono i Reds favoriti @1,38 rispetto al @8,00 dei padroni di casa con il pareggio, mai uscito tra le due formazioni, @5,00.

Ancora più nette le quote sul passaggio del turno con i ragazzi di Klopp offerti alla micro quota di @1,08, li rispetto ai portoghesi dati @7,50. Piccola curiosità: il Liverpool ha espugnato il Da Luz nel 1978 e nel 1984. In entrambe le occasioni i Reds hanno poi vinto la Champions.

I due allenatori sono entrambi propositivi come mentalità e tipologia di gioco offensivo, tanto che la Combo Goal + Over 3,5, offerta @3,00, non è da escludere. Momo Salah è sempre la punta di diamante del Liverpool con i suoi 28 gol in stagione: vederlo come primo marcatore si gioca @4,40. Ma Darwin Núñez è una delle grandi rivelazioni dell’anno grazie alle 27 reti in bacheca: toccare quota 28 è offerto @4,00.

Il cammino delle due squadre

Il Benfica si è qualificato per i quarti di finale innanzitutto chiudendo al secondo posto il gruppo E alle spalle del Bayern Monaco e poi eliminando, contro ogni pronostico, l’Ajax nel doppio confronto degli ottavi di finale. I Lancieri erano arrivati all’appuntamento da favoriti, ma dopo aver perso il match dell’andata ad Amsterdam per 0-1, al ritorno non sono riusciti ad andare oltre 2-2 che ha così premiato i lusitani.

Il Liverpool, invece, ha avuto un cammino molto lineare, vincendo il gruppo B a punteggio pieno con 18 punti davanti ad Atletico Madrid, Porto e Milan. Dopo i 6 successi di fila nel girone, i Reds hanno ottenuto il settimo successo andando a vincere a San Siro il match di andata degli ottavi contro l’Inter per 2-0, maturando al ritorno la prima e indolore sconfitta della competizione (1-0 ad Anfield con rete di Lautaro Martinez).

Pronostici Benfica-Liverpool: probabili formazioni

Il Benfica di Verissimo si dovrebbe schierare con un 4-2-3-1 il cui terminale offensivo sarà Nunez, centravanti uruguayano considerato uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. In difesa diversi elementi con grande esperienza internazionale, da Otamendi a Verthonghen, mentre a centrocampo è confermato l’ex Milan Taarabt, che a 32 anni sta vivendo una seconda giovinezza in Portogallo.

Anche Jurgen Klopp schiererà la migliore formazione possibile, con Matip al centro della difesa assieme a Van Dijk, mentre davanti è ballottaggio tra Diogo Jota e Firmino per il ruolo di terminale centrale, ai cui lati agiranno sicuramente Mané e Salah. A centrocampo, invece, Thiago Alcantara e Fabinho sembrano sicuri del posto con Keita e Jones a giocarsi l’ultima maglia disponibile.

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Everton, Gonçalo Ramos, Rafa Silva; Darwin Núñez. All. Verissimo

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp

Pronostici Benfica-Liverpool: Statistiche e scommesse

Sono in tutto 10 i precedenti tra Benfica e Livepool nella storia con un bilancio che pende leggermente dalla parte degli inglesi. Sono 6, infatti, i successi dei Reds contro i 4 dei lusitani.

Il Benfica non ha mai perso nelle ultime due sfide casalinghe contro il Liverpool ed ha un bilancio positivo contro le compagini inglesi tra Champions League e Coppa dei Campioni: in 18 scontri totali, si contano 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Contro i club portoghesi diversi dal Benfica, invece, il Liverpool vanta 8 successi, 3 pareggi e una sola sconfitta. Le ultime due vittorie sono arrivate proprio in questa edizione della Champions League contro il Porto, nella fase a gironi.

Per Nelson Verissimo, allenatore del Benfica, è già un grande traguardo essere arrivato ai quarti, visto che ha debuttato proprio agli ottavi contro l’Ajax subentrando a Jorge Jesus dopo la fase a gironi.

Mohamed Salah è attualmente 3° nella classifica cannonieri di questa edizione della Champions con 8 reti (in coabitazione con Karim Benzema). Darwin Nuñez, è il calciatore più prolifico del Benfica con 4 reti, di cui una decisiva contro l’Ajax per la qualificazione ai quarti di finale.

Tutte le quote sulla Champions League

QUOTE 1X2

Benfica – Liverpool 8,00 4,75 1,38

Manchester City – Atletico Madrid 1,35 5,00 9,25

Chelsea – Real Madrid 2,00 3,35 3,80

Villarreal – Bayern 5,25 4,25 1,60

Champions League 2021/2022

Manchester City 2,75

Liverpool 3,25

Bayern 4,00

Chelsea 12

Real Madrid 12

Atletico Madrid 20

Villarreal 100

Benfica 150

Passaggio del Turno Quarti Di Finale Champions League 21/22

Bayern Monaco – Villarreal 1,08 7,00

Chelsea – Real Madrid 1,85 1,90

Liverpool – Benfica 1,05 8,50

Manchester City – Atletico Madrid 1,20 4,25

Miglior Squadra Inglese Chl 21/22

Manchester City 2,00

Liverpool 2,25

Chelsea 7,00

Miglior Squadra Spagnola Chl 21/22

Real Madrid 1,35

Atletico Madrid 3,50

Villarreal 12

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,05

Salah Mohamed 10

Benzema, Karim 15

Sane, Leroy 100

