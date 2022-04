Pronostico Manchester City-Atletico Madrid, martedì 5 aprile alle ore 21:00 dal Etihad Stadium sfida da non perdere. Si tratta dell’andata dei quarti di finale di Champions League che abbiamo analizzato con quote, ultime dai campi, probabili formazioni e spunti per le scommesse sul calcio.

Pronostico Manchester City-Atletico Madrid: le quote

Tre spagnole, tre inglesi, una portoghese e una tedesca si contenderanno la 67esima edizione del trofeo del calcio europeo più prestigioso. Si parte martedì sera con Manchester City-Atletico Madrid. In terra inglese i Citizens partono ampiamente favoriti, secondo gli esperti Sisal @1,38 contro @8,00 degli ospiti mentre il pareggio è dato @5,00. De Bruyne e compagni avanti nel passaggio turno, in quota @1,25 mentre quello degli spagnoli si gioca @4,00.

Si tratta del quarto confronto tra Guardiola e Simeone: l’allenatore dei Citizens ha vinto in Liga mentre quello dei Colchoneros ha eliminato il rivale, allora alla guida del Bayern Monaco, nelle semifinali di Champions del 2016. L’Over @1,72, si fa preferire di poco all’Under, offerto @2,00.

Il VAR, anche a livello europeo, potrebbe avere il suo peso tanto che un consulto dell’arbitro è dato @3,50. Tantissimi i giocatori che potrebbero diventare protagonisti ma, in casa City, Riyad Mahrez sta vivendo una stagione clamorosa. Ventidue gol, di cui sei in Europa, fanno di lui il miglior bomber di Guardiola e un’altra rete si gioca @2,25.

Simeone invece si affida all’eterno Luis Suarez che, alla formazione di Guardiola, ha già fatto male in tre occasioni in carriera: il poker del Pistolero pagherebbe @5 volte la posta. Alla stessa ora ma al Da Luz di Lisbona,

Il cammino delle due squadre

Dopo aver vinto il gruppo A con 12 punti (+1 sul Paris Saint-Germain), i Citizens, allenati da Pep Guardiola, hanno eliminato agli ottavi di finale lo Sporting Lisbona, chiudendo già la pratica in trasferta dopo il 5-0 in Portogallo e gestendo il match del ritorno con un pareggio a reti bianche nel proprio stadio.

L’Atletico Madrid di Diego Simeone si è qualificato alla seconda fase totalizzando 7 punti nel gruppo B e piazzandosi alle spalle del Liverpool, mentre agli ottavi ha superato il Manchester United un po’ a sorpresa. Dopo l’1-1 dell’andata al Wanda Metropolitano, i Colchoneros sono andavi a vincere all’Old Trafford per 1-0.

Pronostico Manchester City-Atletico Madrid: probabili formazioni

Pep Guardiola si schiererà con il collaudato modulo 4-3-3 ma non potrà contare in difesa su due pilastri come Ruben Dias, infortunato, e Walker, che deve scontare un turno di squalifica. L’ex Juve e Inter Cancelo, dunque, dovrebbe trovare spazio tra i titolari sulla corsia di destra, mentre al centro dovrebbero agire Stones e Laporte. A centrocampo, ballottaggio tra Fernandinho e Rodri, mentre De Bruyne e Bernardo Silva (in vantaggio su Gundogan) dovrebbero completare il trio. Davanti, sembra scontato l’impiego di Mahrez e Sterling, mentre il ruolo di centravanti sarà appannaggio di uno tra Foden e Gabriel Jesus.

L’Atletico Madrid di Simeone non potrà contare invece su Ferreira Carrasco (squalificato), ma per il resto avrà a disposizione tutti gli altri effettivi. Il Cholo ormai gioca con una certa continuità con la difesa a tre, con Savic, Giménez e Reinildo attualmente favoriti per partire dal 1′. Davanti, João Felix e Griezmann sono dati in vantaggio rispetto a Luis Suarez e Cunha, mentre a centrocampo Koke dovrebbe essere il playmaker con Hector Herrera e De Paul interni. Sulle fasce, a meno di sorprese, dovrebbe toccare a Marcos Llorente e a Renan Lodi.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling. All. Guardiola

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Giménez, Reinildo; M. Llorente, H. Herrera, Koke, De Paul, Renan Lodi; João Félix, Griezmann. All. Simeone

Pronostico Manchester City-Atletico Madrid: Statistiche e scommesse

Quello di domani sera sarà il primo confronto in assoluto tra le due formazioni in una competizione Uefa. Il Manchester City, però, ha incontrato 16 volte squadre spagnole in Champions League con un bilancio di 7 vittorie, altrettante sconfitte e 2 pareggi. Gli spagnoli, invece, non hanno una tradizione positiva contro le formazioni britanniche: solo 5 vittorie (tra cui appunto l’ultima contro i Red Devils), 6 sconfitte e 7 pareggi.

Pep Guardiola e Diego Simeone tornano ad affrontarsi dopo essersi sfidati una volta nel campionato spagnolo e due volte in Champions League (Bayern-Atletico): i precedenti in tutto sono dunque 3, con 2 vittorie da parte dell’ex Barça e una dell’argentino. Nessun pareggio tra i due, che si sono dunque sempre affrontati “a viso aperto”.

In questa edizione della Champions il miglior marcatore del Manchester City è Riyad Mahrez, autore di 6 reti. Dall’altra parte c’è invece Antoine Griezmann, rientrato in biancorosso dopo la parentesi al Barcellona e autore fin qui di 4 gol.

Tutte le quote sulla Champions League

QUOTE 1X2

Benfica – Liverpool 8,00 4,75 1,38

Manchester City – Atletico Madrid 1,35 5,00 9,25

Chelsea – Real Madrid 2,00 3,35 3,80

Villarreal – Bayern 5,25 4,25 1,60

Champions League 2021/2022

Manchester City 2,75

Liverpool 3,25

Bayern 4,00

Chelsea 12

Real Madrid 12

Atletico Madrid 20

Villarreal 100

Benfica 150

Passaggio del Turno Quarti Di Finale Champions League 21/22

Bayern Monaco – Villarreal 1,08 7,00

Chelsea – Real Madrid 1,85 1,90

Liverpool – Benfica 1,05 8,50

Manchester City – Atletico Madrid 1,20 4,25

Miglior Squadra Inglese Chl 21/22

Manchester City 2,00

Liverpool 2,25

Chelsea 7,00

Miglior Squadra Spagnola Chl 21/22

Real Madrid 1,35

Atletico Madrid 3,50

Villarreal 12

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,05

Salah Mohamed 10

Benzema, Karim 15

Sane, Leroy 100

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!