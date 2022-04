Pronostico Villarreal-Bayern Monaco, mercoledì 6 aprile continuano le andate dei quarti di finale di Champions League. Vediamo le ultime dai campi con probabili formazioni, statistiche, quote e consigli per le scommesse sulla competizione di calcio più importante in Europa.

Pronostico Villarreal-Bayern Monaco: il cammino delle due squadre

Dopo aver chiuso al 2° posto il Gruppo F alle spalle del Manchester United, il Villarreal ha eliminato agli ottavi di finale la Juventus, pur partendo da sfavorito alla vigilia: 1-1 nel match di andata in Spagna e 0-3 all’Allianz Stadium di Torino. Dopo quella gara, però, sono arrivate in Liga due sconfitte, senza trovare il gol in nessuna delle due gare.

Il Bayern Monaco, invece, ha letteralmente dominato il Gruppo E chiudendo a punteggio pieno con 18 punti, mentre agli ottavi di finale ha eliminato il Salisburgo soffrendo nel match di andata (1-1), ma sommergendo gli austriaci in quella di ritorno (7-1). In campionato, invece, i bavaresi vengono da due poker di fila rifilati rispettivamente a Union Berlino e Friburgo. Sugli scudi, in questa edizione della Champions League, Robert Lewandowski, attuale capocannoniere della competizione con 12 gol segnati in 8 gare. Solo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono riusciti a fare meglio nel passato di questa competizione.

Pronostico Villarreal-Bayern Monaco: probabili formazioni

Unai Emery si presenta all’appuntamento con tre giocatori diffidati, ovvero Moreno, Parejo e Rulli, che in caso di cartellino giallo salterebbero il match di ritorno. Pienamente recuperato Gerard Moreno, il centravanti spagnolo, già decisivo contro la Juve, dovrebbe agire davanti insieme a Danjuma in un classico 4-4-2. In difesa, ballottaggio tra Foyth e Aurier per il ruolo di terzino destro, mentre Albiol dovrebbe essere regolarmente in campo al centro della difesa al fianco di Pau Torres.

Julian Nagelsmann ha Hernandez tra i diffidati, ma dovrà semplicemente scegliere chi tra i titolarissimi tenere fuori come cambio importante. Il dubbio sembra essere sostanzialmente tra Sané e Gnabry. A centrocampo, Musiala si gioca una maglia con Goretzka, rientrato nell’ultimo match di campionato contro il Friburgo e subito a segno. Non saranno della partita Davies, Tolisso e Choupo-Moting.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Pedraza; Pino, Capoue, Parejo, Lo Celso; Danjuma, Gerard Moreno. All. Emery

Bayern (3-4-2-1): Neuer; Upamecano, Süle, Hernandez; Pavard, Kimmich, Musiala, Coman; Gnabry, Müller; Lewandowski. All. Nagelsmann

Pronostico Villarreal-Bayern Monaco: Statistiche e scommesse

-Questo è il secondo incontro tra Villarreal e Bayern Monaco dopo la stagione 2011/12, con la squadra tedesca che ha vinto in casa (3-1) e in trasferta (0-2) nella fase a gironi della Champions League.

-Dopo aver perso cinque partite in trasferta contro avversari spagnoli in Champions League tra il 2014 e il 2017, il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime quattro partite in trasferta.

-L’allenatore del Villarreal Unai Emery dirigerà la sua 50a partita di Champions League, questa è la prima volta che ha raggiunto i quarti di finale nella competizione.

-Arnaut Danjuma ha segnato cinque gol per il Villarreal in Champions League in questa stagione, si tratta di un record per la squadra spagnola.

-Robert Lewandowski ha segnato 12 gol in otto partite di Champions League per il Bayern Monaco in questa stagione. Solo Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto meglio.

Tutte le quote sulla Champions League

QUOTE 1X2

Benfica – Liverpool 8,00 4,75 1,38

Manchester City – Atletico Madrid 1,35 5,00 9,25

Chelsea – Real Madrid 2,00 3,35 3,80

Villarreal – Bayern 5,25 4,25 1,60

Champions League 2021/2022

Manchester City 2,75

Liverpool 3,25

Bayern 4,00

Chelsea 12

Real Madrid 12

Atletico Madrid 20

Villarreal 100

Benfica 150

Passaggio del Turno Quarti Di Finale Champions League 21/22

Bayern Monaco – Villarreal 1,08 7,00

Chelsea – Real Madrid 1,85 1,90

Liverpool – Benfica 1,05 8,50

Manchester City – Atletico Madrid 1,20 4,25

Miglior Squadra Inglese Chl 21/22

Manchester City 2,00

Liverpool 2,25

Chelsea 7,00

Miglior Squadra Spagnola Chl 21/22

Real Madrid 1,35

Atletico Madrid 3,50

Villarreal 12

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,05

Salah Mohamed 10

Benzema, Karim 15

Sane, Leroy 100

