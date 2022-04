Pronostici Chelsea-Real Madrid, il quarto di finale di Champions League più bello è quello tra Blues e Blancos. Le due formazioni si sfideranno per l’andata mercoledì 6 aprile a Stamford Bridge.

Pronostici Chelsea-Real Madrid: il cammino delle due squadre

Si trovano di fronte due squadre che hanno già vinto nella loro storia la competizione: da una parte i Blancos, che hanno conquistato ben 13 titoli e sono primi per distacco nell’albo d’oro del torneo, mentre i Blues vantano due successi, l’ultimo proprio nella passata edizione della Champions League.

Dopo aver chiuso il girone eliminatorio alle spalle della Juventus, il Chelsea ha eliminato agli ottavi di finale il Lille: vittoria per 2-0 a Stamford Bridge nel match di andata e successo per 2-1 nella gara di ritorno allo Stade Pierre-Mauroy.

Il Real Madrid, dopo aver dominato il Gruppo D, chiudendo davanti all’Inter, negli ottavi di finale ha superato il Paris Saint Germain in rimonta. All’andata, infatti, la contesa si è conclusa con il punteggio di 1-0 in favore dei parigini (Mbappé), mentre al ritorno al Bernabeu il protagonista indiscusso è stato Karim Benzema con una tripletta (3-1 il risultato finale in favore dei Blancos).

Pronostici Chelsea-Real Madrid: probabili formazioni

Tuchel dovrebbe confermare la difesa a tre con Thiago Silva a comandare al centro, Christensen e Rudiger agiranno ai suoi fianchi. Davanti Romelu Lukaku è in vantaggio su Timo Werner per il ruolo di terminale offensivo, mentre alle sue spalle il tecnico tedesco ha diverse opzioni: Havertz dovrebbe essere tra i titolari, ma hanno chance anche Ziyech, Mount e Pulisic. Alonso e Azpilicueta dovrebbero essere gli esterni, mentre al centro ad oggi non ci sono dubbi su Jorginho e Kante. Indisponibile Chilwell.

Carlo Ancelotti risponde con un 4-3-3 che avrà in Benzema il terminale offensivo, mentre Vinicius e uno tra Asensio e Rodrygo agiranno ai lati. In difesa, l’unico dubbio sembra essere per il ruolo di terzino sinistro tra Mendy e Nacho, mentre a centrocampo Casemiro sarà il regista con Modrice e Kroos interni. Hazard non sarà della partita per infortunio.

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso; Ziyech, Havertz; Lukaku. All. Tuchel

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

Pronostici Chelsea-Real Madrid: Statistiche e Scommesse

-I Blues potrebbero diventare la prima squadra inglese nella storia della competizione ad eliminare il Real in più di un’occasione nella competizione, dopo averli battuti in semifinale la scorsa stagione.

-Il Chelsea è la squadra che il Real Madrid ha affrontato più volte nella competizione europea nella sua storia senza batterla.

-L’ultima vittoria in trasferta del Real Madrid contro una squadra inglese in Champions League risale al 2014/15, quando hanno vinto 0-3 ad Anfield contro il Liverpool.

-Questa è la stagione in cui Karim Benzema ha segnato più gol in Champions League (8).

-Da quando Thomas Tuchel ha preso in mano la squadra, Christian Pulisic è stato coinvolto in sei gol per il Chelsea in Champions League (tre gol e tre assist), nessun giocatore ha contribuito di più per i Blues in questa stagione.

Tutte le quote sulla Champions League

QUOTE 1X2

Benfica – Liverpool 8,00 4,75 1,38

Manchester City – Atletico Madrid 1,35 5,00 9,25

Chelsea – Real Madrid 2,00 3,35 3,80

Villarreal – Bayern 5,25 4,25 1,60

Champions League 2021/2022

Manchester City 2,75

Liverpool 3,25

Bayern 4,00

Chelsea 12

Real Madrid 12

Atletico Madrid 20

Villarreal 100

Benfica 150

Passaggio del Turno Quarti Di Finale Champions League 21/22

Bayern Monaco – Villarreal 1,08 7,00

Chelsea – Real Madrid 1,85 1,90

Liverpool – Benfica 1,05 8,50

Manchester City – Atletico Madrid 1,20 4,25

Miglior Squadra Inglese Chl 21/22

Manchester City 2,00

Liverpool 2,25

Chelsea 7,00

Miglior Squadra Spagnola Chl 21/22

Real Madrid 1,35

Atletico Madrid 3,50

Villarreal 12

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,05

Salah Mohamed 10

Benzema, Karim 15

Sane, Leroy 100

