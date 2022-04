Pronostici Real Madrid-Chelsea. Martedì 12 aprile si gioca il ritorno dei quarti di finale di Champions League, un big match da non perdere anche se il 3-1 dell’andata sembra blindare i blancos di Ancelotti

Pronostici Real Madrid-Chelsea: Ancelotti ha in mano la semifinale

Ad una settimana dall’1-3 di Stamford Bridge, il Real Madrid ospita il Chelsea al Bernabeu per chiudere il discorso qualificazione mettendo in cassaforte la semifinale. Gli uomini di Ancelotti, trascinati dal solito Karim Benzema, partono favoriti nelle quote @2,42, mentre il successo dei londinesi vale @2,80 la posta. Più alto il segno «X», offerto @3,35.

Sono invece senza storia le quote per il passaggio del turno, che vedono il Real @1,07, mentre il ribaltone del Chelsea si gioca @6,80. Reduce da due triplette, Karim Benzema è il giocatore più atteso al Bernabeu: Un suo gol vale @2,15 volte la posta mentre una doppietta è in quota @6,30. Un altra tripletta del centravanti francese, invece, è proposto @29. Piove sul bagnato per i Blues che secondo le ultime indiscrezioni saranno senza Lukaku fermo per un problema al tendine d’Achille.

Probabili Formazioni Real Madrid-Chelsea

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Azpilicueta; Ziyech, Pulisic; Havertz. All. Tuchel

Pronostici Real Madrid-Chelsea: statistiche e scommesse Champions League

La vittoria del Real Madrid per 3-1 a Stamford Bridge è stata la prima degli spagnoli contro il Chelsea nella competizione europea, dopo averne pareggiate due e perse tre nelle prime cinque partite.

Questa sarà la prima partita del Chelsea al Santiago Bernabéu in una competizione europea, dato che la trasferta della scorsa stagione contro il Real Madrid è stata giocata all’Estadio Alfredo Di Stéfano.

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti sta cercando di qualificarsi per le semifinali della UEFA Champions League per l’ottava volta nella sua carriera.

Karim Benzema ha segnato 11 gol per il Real Madrid in UEFA Champions League in questa stagione, il massimo per un giocatore francese in una sola stagione.

Christian Pulisic (6: tre gol, tre assist) è il giocatore più coinvolto in azioni da gol nel Chelsea di Tuchel.

Tutte le quote sulla Champions League

Bayern – Villarreal 1,24 6,50 11

Real Madrid – Chelsea 2,40 3,50 2,85

Atletico Madrid – Manchester City 4,75 3,55 1,80

Liverpool – Benfica 1,30 6,00 9,25

Champions League 2021/2022

Manchester City 2,75

Liverpool 2,75

Bayern 5,50

Real Madrid 7,50

Villarreal 33

Atletico Madrid 33

Chelsea 33

Benfica 350

Passaggio del turno Quarti Di Finale Champions League 21/22

Bayern Monaco – Villarreal 1,35 3,05

Chelsea – Real Madrid 7,50 1,07

Manchester City – Atletico Madrid 1,10 6,25

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,40

Benzema, Karim 2,75

Salah Mohamed 12

