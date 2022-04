Pronostici Atletico Madrid-Manchester City, mercoledì di Champions League con i ritorni dei quarti di finale In questo articolo andiamo a vedere le news con quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla sfida del Wanda Metropolitano.

Pronostici Atletico Madrid-Manchester City: i giochi sono ancora aperti

Atletico Madrid-Manchester City: la partita probabilmente più incerta del turno dove a scontrarsi ci saranno due mentalità totalmente contrapposte di fare calcio. Da una parte i muscoli dell’Atletico mentre dall’altra troviamo l’eleganza del City, con di Pep Guardiola.

L’andata si è chiusa con la vittoria degli inglesi grazie all’imbucata di De Bruyne che ha distrutto il muro creato da Simeone. Nell’ultimo turno, i colchoneros arrivano dalla sconfitta subita contro il Maiorca mentre i Cityzens hanno pareggiato 2-2 contro il Liverpool

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Manchester City

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak, Felipe, Savic, Reinildo, Marcos Llorente, Kondogbia, Koke, De Paul, Renan Lodi, Joao Felix, Griezmaan. All.Simeone

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Sterling, Foden, Bernardo Silva. All.Guardiola

Pronostici Atletico Madrid-Manchester City: statistiche e scommesse Champions League

È la quarta volta che l’Atlético Madrid perde l’andata di una partita UEFA Champions League lontano da casa.

Questa sarà la prima trasferta del Manchester City contro l’Atlético Madrid in Europa. I Citizens hanno vinto solo tre delle loro precedenti 11 partite in trasferta contro gli avversari spagnoli.

Pep Guardiola ha affrontato l’Atlético Madrid fuori casa in sei precedenti occasioni: la più recente è stata la sconfitta per 0-1 in UEFA Champions League mentre era allenatore del Bayern Monaco nel 2015-16.

Antoine Griezmann ha segnato 29 gol in carriera nella UEFA Champions League. Se dovesse segnare in questa partita, supererebbe David Trezeguet (29) come quarto giocatore francese con più gol nella competizione, dietro solo a Karim Benzema (82), Thierry Henry (50) e Kylian Mbappé (33).

Riyad Mahrez del Manchester City ha segnato sei gol nelle sue ultime sei partite in trasferta.

Tutte le quote sulla Champions League

Atletico Madrid – Manchester City 4,75 3,55 1,80

Liverpool – Benfica 1,30 6,00 9,25

Champions League 2021/2022

Manchester City 2,75

Liverpool 2,75

Bayern 5,50

Real Madrid 7,50

Villarreal 33

Atletico Madrid 33

Chelsea 33

Benfica 350

Passaggio del turno Quarti Di Finale Champions League 21/22

Bayern Monaco – Villarreal 1,35 3,05

Chelsea – Real Madrid 7,50 1,07

Manchester City – Atletico Madrid 1,10 6,25

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,40

Benzema, Karim 2,75

Salah Mohamed 12

