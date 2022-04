Pronostici Liverpool-Benfica, il 3-1 dell’andata blinda la qualificazione degli inglesi di Klopp contro un Benfica chiamato all’impresa ad Anfield dove è chiamata a ribaltare l’1-3 della scorsa settimana nel ritorno dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì 13 aprile 2022.

Pronostici Liverpool-Benfica: Reds nettamente favoriti

E’ in programma mercoledì 13 aprile la sfida di ritorno tra Liverpool-Benfica, dopo che l’andata si è chiusa 3-1 in favore degli inglesi. Una partita che sembrerebbe non avere più nulla da dire, con i Reds che non solo sono favoriti nel passaggio del turno ma anche per la vittoria finale del torneo.

Nella prima sfida, il Liverpool è passato in vantaggio con le reti firmate da Konatè e Manè, prima del gol portoghese di Darwin Nunez. Il gol decisivo e che probabilmente chiude ogni discorso sulla qualificazione porta il nome di Luis Diaz. Inoltre, la squadra di Klopp è reduce dal 2-2 nel big match di Premier contro il City.

Probabili Formazioni Liverpool-Benfica

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Jones, Fabinho, Thiago Alcantara, Salah, Diogo Jota, Manè. All.Klopp

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt, Everton, Goncalo Ramos, Rafa Silva; Darwin Nunez. All.Verissimo

Pronostici Liverpool-Benfica: statistiche e scommesse Champions League

Il Liverpool ha vinto la competizione nelle due precedenti occasioni in cui hanno superato il Benfica: nel 1977-78 e 1983-84.

Il Liverpool ha vinto ognuna delle ultime cinque partite contro squadre portoghesi nella UEFA Champions League, segnando 16 gol e concedendo solo tre.

Il Benfica ha vinto solo una delle ultime nove trasferte in UEFA Champions League (3E 5D), anche se quella vittoria è arrivata nell’ultimo turno quando hanno eliminato l’Ajax (0-1 il mese scorso).

Mohamed Salah ha segnato 14 gol in 23 presenze per il Liverpool ad Anfield nella UEFA Champions Legue, con il suo prossimo gol in casa riuscirà a superare un certo Steven Gerrard.

Da quando Klopp allena il Liverpool, solo Robert Lewandowski (54) è stato coinvolto in più assist+gol rispetto a Mohamed Salah (46) nella competizione.

Tutte le quote sulla Champions League

Atletico Madrid – Manchester City 4,75 3,55 1,80

Liverpool – Benfica 1,30 6,00 9,25

Champions League 2021/2022

Manchester City 2,75

Liverpool 2,75

Bayern 5,50

Real Madrid 7,50

Villarreal 33

Atletico Madrid 33

Chelsea 33

Benfica 350

Passaggio del turno Quarti Di Finale Champions League 21/22

Bayern Monaco – Villarreal 1,35 3,05

Chelsea – Real Madrid 7,50 1,07

Manchester City – Atletico Madrid 1,10 6,25

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,40

Benzema, Karim 2,75

Salah Mohamed 12

