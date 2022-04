Quote Champions League 14 Aprile. Abbiamo i nomi delle quattro squadre che si affronteranno nelle semifinali di UEFA Champions League al via con le sfide d’andata il 26 e 27 aprile. Si tratta di Manchester City-Real Madrid e Liverpool-Villarreal.

Quote Champions League 14 Aprile: altro big match per City e Real

Martedì 26 aprile si inizia con le semifinali di Champions League con Manchester City-Real Madrid, ennesimo big match per entrambe le squadre che già ai quarti di finale hanno superato avversari per nulla semplici, rispettivamente contro l’Atletico Madrid e contro il Chelsea.

Nel doppio confronto tra City ed Atletico abbiamo visto in tutto solo 1 rete all’andata di De Bruyne che è valso il passaggio del turno per la squadra di Guardiola. Al contrario nelle 2 partite tra Blancos e Blues abbiamo visto la bellezza di 9 reti.

Il City ha sempre vinto negli ultimi 3 precedenti contro il Real e in tutte queste sfide entrambe sono sempre andate a segno per un triplo Over (2-1, 2-1 e 4-1).

Quote Champions League 14 Aprile: Liverpool favorito contro la cenerentola Villarreal

Mercoledì 27 aprile si passa a Liverpool-Villarreal con gli spagnoli che sono la sorpresa di questa edizione 2021-22 di Champions League visto che dopo aver eliminato la Juventus agli ottavi, si sono presi un altro scalpo importante ai quarti eliminando il Bayern Monaco, quindi attenzione a sottovalutare il sottomarino giallo.

Il Liverpool sembra però un ostacolo troppo alto da superare per gli spagnoli. I Reds dopo il 3-1 dell’andata in Portogallo, hanno gestito la rocambolesca partita di ritorno col Benfica, finita 3-3 ad Anfield.

1 vittoria a testa nei 2 precedenti tra queste formazioni, il doppio confronto di Europa League nel 2016 che premiò la squadra di Liverpool che perse 0-1 in Spagna ma si rifece nel ritorno in casa vinto 3-0.

Tutte le quote sulla Champions

Vediamo le quote proposte da SNAI per le semifinali di Champions League ma anche le quote antepost per la vittoria finale dove le favorite sono Liverpool e Manchester City, con entrambe le inglesi con la stessa quota @2.25.

Quote 1X2

Manchester City – Real Madrid 1,50 4,50 5,75

Liverpool – Villarreal 1,25 6,00 11

Passaggio del turno Semifinali Champions League 2021/2022

Liverpool Fc – Villarreal Cf 1,15 5,00

Real Madrid – Manchester City 2,80 1,40

Champions League 2021/2022

Liverpool 2,25

Manchester City 2,25

Real Madrid 6,50

Villarreal 20

Capocannoniere Champions League 2021/2022

Lewandowski R 1,75

Benzema, Karim 2,00

Salah Mohamed 20

Ti piace il calcio? Vuoi vincere con le scommesse? Entra nel canale Telegram de IL PRESIDENTE!