Pronostico Liverpool-Real Madrid 28 Maggio, siamo arrivati alla finalissima della Champions League 2021-22 con due grandi squadre e due grandi allenatori che si sfideranno per il trofeo più importante del calcio europeo. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla partita dell’anno con ultime dai campi, probabili formazioni, quote e statistiche. Abbiamo chiesto a tutti gli 8 tipster della nostra redazione quale sia la giocata che preferiscono per la finale di UEFA Champions League.

Pronostico Liverpool-Real Madrid 28 Maggio 2022: il percorso delle finaliste

Il Liverpool ha iniziato il suo cammino in questa edizione di Champions League con sei vittorie su sei nella fase a gironi, dove ha preceduto in classifica Atletico Madrid, Porto e Milan. I Reds, negli ottavi di finale, hanno poi avuto la meglio sull’Inter. Tutto facile nei quarti contro il Benfica poi in semifinale la squadra di Klopp ha avuto la meglio della sorpresa Villarreal.

Il Real Madrid, nella fase a gironi, ha raccolto 15 punti, frutto di cinque vittorie ed una sconfitta (contro lo Sheriff). Un bottino che ha permesso ai madrileni di conquistare il primo posto nel gruppo D davanti a Inter, Sheriff e Shakhtar Donetsk. Negli ottavi è arrivato poi il rocambolesco passaggio del turno contro il Psg. Nei quarti il Real ha poi avuto la meglio sui campioni in carica del Chelsea malgrado il ko interno per 2-3 nella sfida di ritorno. Rocambolesco anche il risultato della semifinale, dove i madrileni, sconfitti per 4-3 all’andata dal City, erano praticamente eliminati fino al 90′ del match di ritorno, prima che una doppietta di Rodrygo in pieno recupero trascinasse il match ai supplementari, dove Benzema ha poi messo a segno dal dischetto il definitivo 3-1.

Pronostico Liverpool-Real Madrid 28 Maggio 2022: Probabili formazioni

Klopp recupera Salah, per il resto pochi dubbi con l’allenatore del Liverpool che in mediana dovrebbe preferire Luis Diaz in avanti Mané punta a discapito di Firmino e Jota.

Solo un dubbio per Ancelotti, riguarda la presenza di Valverde in mezzo al campo dal primo minuto e soprattutto in che ruolo giocherà. In caso contrario, pronto Lucas Vazquez.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcántara; Salah, Mané, Luis Díaz

Indisponibili: Origi, Thiago Alcantara (In dubbio), Fabinho (In dubbio)

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Valverde, Benzema, Vinícius Júnior

Indisponibili: Hazard (gamba)

Statistiche e scommesse

13 da una parte, 6 dall’altra. Con 19 titoli totali è la finale con il maggior numero di Champions già in bacheca nella storia.

Il Real Madrid non ha mai perso una finale della moderna Champions League: ad oggi 7 su 7. Carlo Ancelotti è il primo allenatore a guidare una squadra in cinque finali di Champions League.

Sommate, sono 27 le finali disputate dalle due compagini nella storia di Coppa di Campioni e UCL. 17 per i madrileni, primi in questa speciale classifica. Il Liverpool è in quarta posizione con 10 finali, preceduta solo da Milan e Bayern Monaco.

Carlo Ancelotti ha incontrato 15 volte il Liverpool da allenatore, vincendo più della metà dei match, 8. 4 i pareggi e 3 le sconfitte.

Real Madrid-Liverpool è la prima sfida che si ripete per almeno 3 volte in una finale di Uefa Champions League. Nei 10 precedenti in tutte le fasi del torneo, gli spagnoli hanno vinto 4 partite, 3 gli inglesi e 3 i pareggi.

Benzema ha realizzato 15 gol in questo torneo. Obiettivo fisso in testa: raggiungere il record di 17 gol in una sola edizione, raggiunto da CR7 ai tempi in cui erano compagni di reparto.

Solo un giocatore ha giocato in entrambe le squadre. Si tratta di Fabinho, che ha disputato una sola presenza con la maglia dei Blancos nel 2012/13, prima di passare al Monaco

Si tratta della terza finale disputata allo Stade de France. Nelle altre due ha sempre vinto una squadra spagnola: il Real nel 2000 e il Barcellona nel 2006.

3

I pronostici della finale di Champions League della nostra redazione

Per l’appuntamento più importante del grande calcio abbiamo chiesto un consiglio e una previsione a tutti i tipster della nostra redazione anche se non si tratta di giocate ufficiali. Per quelle aspettiamo e vi diamo appuntamento nei nostri canali TELEGRAM del PRESIDENTE, PROFETA e BETTING MANIAC.

DARTAGNAN (esperto calcio europeo)

Real Madrid Vince la Coppa @2.35

STRIKER151 (esperto calcio sudamericano)

Over 3,5 Cartellini @1.65

PRESIDENTE (tipster calcio europeo)

Poker Risultati Esatti (1-0 @9 / 1-1 @7 / 2-2 @13 / 1-2 @12)

PROFETA (tipster calcio italiano ed europeo)

1×2 Falli Commessi: Real Madrid @2.35

GURU (tipster sport americani)

X Primo Tempo @2.30

MORFEO (tipster sport americani + calcio premier league)

Liverpool +0 Asian Handicap (rimborso in caso di pareggio) @1.50

INSIDER (tipster hockey, tennis, basket, volley)

Gol SI @1.66

PANDA (specialista dei motori)

Calci di Rigore SI @6.75 (Vittoria Real Madrid).

