Scommesse Champions League 2022-23, il Real Madrid è campione d’Europa. Carlo Ancelotti nella storia, ma siamo già andati a vedere il programma e le fasce per la stagione 2022-23, e anche le quote antepost che favoriscono il Manchester City. Il bis dei Blancos offerto @12 volte la posta.

Real Madrid campione d’Europa, Ancelotti nella storia

Il Real Madrid batte il Liverpool ed è ancora una volta campione d’Europa. Dopo essersi laureato primo allenatore della storia a vincere tutti i top 5 campionati europei, Carlo Ancelotti è il primo di sempre a conquistare quattro Champions League/Coppe dei Campioni da allenatore. Una grande impresa per il tecnico italiano.

Scommesse Champions League 2022-23: Programma e Calendario

Turno preliminare (sorteggio 7 giugno) – 21 e 24 giugno

Primo turno eliminatorio (sorteggio 14 giugno) – 5 e 6 luglio (andata), 12 e 13 luglio (ritorno)

Secondo turno eliminatorio (sorteggio 15 giugno) – 19 e 20 luglio (andata), 26 e 27 luglio (ritorno)

Terzo turno eliminatorio (sorteggio 18 luglio ) – 2 e 3 agosto (andata), 9 agosto (ritorno)

Playoff (sorteggio 1 agosto) – 16 e 17 agosto (andata), 23 e 24 agosto (ritorno)

Gironi, prima giornata (sorteggio 25 agosto) – 6 e 7 settembre

Seconda giornata – 13 e 14 settembre

Terza giornata – 4 e 5 ottobre

Quarta giornata – 11 e 12 ottobre

Quinta giornata – 25 e 26 ottobre

Sesta giornata – 1 e 2 novembre

Ottavi (sorteggio 7 novembre) – 14, 15, 21 e 22 febbraio (andata), 7, 8, 14 e 15 marzo (ritorno)

Quarti (sorteggio 17 marzo) – 11 e 12 aprile (andata), 18 e 19 aprile (ritorno)

Semifinale – 9 e 10 maggio (andata), 16 e 17 maggio (ritorno)

Finale – 10 giugno allo Stadio Ataturk di Istanbul

Scommesse Champions League 2022-23: le fasce

Il Liverpool con la sconfitta in finale scivola in seconda fascia dove c’è anche la Juventus. Il Milan si guadagna la prima fascia grazie allo Scudetto. L’Inter scivola in terza fascia con il Napoli. Già noti i nomi di 26 delle 32 partecipanti, gli altri 6 giungeranno dalle qualificazioni che prenderanno il via il prossimo 21 giugno.

PRIMA FASCIA

Costituiscono la prima fascia i club vincitori dei primi 7 campionati del ranking Uefa. L’Eintracht Francoforte, vincitore dell’Europa League, rappresenterà la squadra più morbida delle 8 e potrebbe essere un’avversaria alla portata per Inter, Napoli e Juventus.

Le squadre della prima fascia: Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Porto, Milan, Manchester City, Eintracht (vincitrice dell’Europa League) e Ajax

SECONDA FASCIA

Dalla seconda fascia in giù si ragione in base al ranking: Chelsea, Barcellona, Liverpool, il Tottenham di Conte. Tanti gli ostacoli tosti per le italiane, mentre la Juventus può sorridere per aver evitato 3 delle 4 corazzate inglesi.

Le squadre della seconda fascia: Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico, Siviglia, Tottenham, Lipsia, Liverpool

TERZA FASCIA

Anche qui il quadro è quasi completo: l’Inter scivola in terza fascia, dove fa compagnia al Napoli. Una squadra arriverà dopo i playoff qualora tra le 6 vincitrici degli spareggi ci fosse un club con ranking migliore del Marsiglia.

Le squadre della terza fascia: Inter, Napoli, Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona e Bayer Leverkusen + una dai playoff/Marsiglia.

QUARTA FASCIA

In quarta fascia si attendenderà l’esito degli spareggi in programma ad agosto. Marsiglia, Celtic e Club Brugge sono già qualificate. Tra le squadre che inizieranno dai preliminari segnaliamo Monaco, Benfica, Trabzonspor, Stella Rossa, PSV e Olympiakos.

Le squadre della quarta fascia: Celtic, Marsiglia, Club Brugge + cinque squadre dai playoff.

Tutte le quote antepost sulla Champions League 2022-23

Le inglesi dominano le lavagne delle prime quote antepost di SNAI per la Champions 2022-23 col Manchester City di poco avanti sul Liverpool che ha perso la finale col Real. Un Real che troviamo un pò attardato @12 assieme ad un altra inglese, il Chelsea, e dietro a PSG e Bayern Monaco. La prima italiana è la Juventus @20 volte la posta insieme al Barcellona. Più staccate Inter @33, Milan @50 e Napoli @50.

Champions League 2022/23

Manchester City 4,00

Liverpool 5,00

Paris Saint-germain 6,50

Bayern Monaco 7,50

Chelsea 12

Real Madrid 12

Barcellona 20

Juventus 20

Atletico Madrid 25

Inter 33

Tottenham 33

Milan 50

Borussia Dortmund 50

Napoli 50

Siviglia 75

Ajax 75

Lipsia 75

Porto 100

Bayer Leverkusen 150

Marsiglia 150

Salisburgo 150

Sporting Lisbona 150

Celtic 250

Eintracht Frankfurt 250

Club Bruges 250

Shakhtar Donetsk 500

Altro 25