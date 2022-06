Scommesse Champions League 2022-2023 Preliminari, il 21 giugno ci sono le prime partite in programma della nostra Champions. Vediamo il calendario completo, le quote e le prime sfide.

Scommesse Champions League 2022-2023 Preliminari: si inizia il 21 giugno

Parte ufficialmente, martedì 21 giugno, la Champions League 2022/2023, con le due semifinali del turno preliminare.

Il sorteggio del turno preliminare dell’edizione 2022/2023 della UEFA Champions League si è svolto martedì 7 giugno a Nyon, in Svizzera. Il turno preliminare di Champions League è una sorta di minitorneo, che prevede due semifinali e una finale, fissata per il 24 giugno.

Alle ore 15:00 scendono in campo La Fiorita-Inter Escaldes, mentre alle 21:30 si affrontano Levadia-Vikingur Reykjavik. Tutti gli incontri sono in gara unica e si disputano in Islanda. La vincitrice del turno preliminare accede al primo turno di qualificazione, che prevede gare di andata e ritorno e si svolgerà il 5/6 luglio e il 12/13 luglio. Il secondo turno preliminare, invece, verrà giocato tra il 19 e il 20 di luglio (andata) e il 26 e 27 di luglio (ritorno).

Il 18 luglio toccherà al sorteggio del terzo turno di qualificazione, che verrà poi giocato tra il 2 ed il 3 di agosto per quanto riguarda le gare di andata ed il 9 agosto per quelle di ritorno. Il 2 agosto, invece, è la data prescelta per l’ultimo sorteggio della fase preliminare, quello degli spareggi, che si disputeranno tra il 16 e il 17 agosto (andata) e tra il 23 e il 24 dello stesso mese (ritorno).

Le date delle qualificazioni di Champions League

21 giugno: semifinale turno preliminare

24 giugno: finale turno preliminare

5/6 luglio: andata primo turno di qualificazione

12/13 luglio: ritorno primo turno di qualificazione

18 luglio: sorteggio terzo turno di qualificazione

19/20 luglio: andata secondo turno di qualificazione

26/27 luglio: ritorno secondo turno di qualificazione

2 agosto: sorteggio spareggi

2/3 agosto: andata terzo turno di qualificazione

9 agosto: ritorno terzo turno di qualificazione

16/17 agosto: andata spareggi

23/24 agosto: ritorno spareggi

Calendario Fase a Gironi e Fase Finale

Una volta terminati gli spareggi, con le sfide di ritorno in programma tra il 23 e il 24 agosto, ci sarà il sorteggio della fase a gironi (il 25 agosto), che fornirà il quadro completo delle 32 quadre che prenderanno parte alla 68ª edizione della UEFA Champions League. La prima giornata si disputerà tra il 6 e il 7 settembre, mentre l’ultima (la sesta) è in programma tra l’1 e il 2 novembre, per poi lasciare spazio ai Mondiali in Qatar.

Come di consueto, le prime due di ogni girone si classificheranno agli ottavi di finale: da questo momento in avanti, fino alle semifinali, sono previste gare sia di andata che di ritorno, con i gol in trasferta che, già a partire dalla passata edizione della “Coppa dalle grandi orecchie”, non varranno più doppio. A chiudere, il 10 giugno 2023, la finale di Istanbul, ovviamente in gara secca.

Tutte le date dei sorteggi della Champions League 2022/23

Fase a gironi: 25 agosto 2022

Ottavi di finale: 7 novembre 2022

Quarti di finale e semifinali: 17 marzo 2022

Champions League 2022/2023: le date dei gironi

Prima giornata: 6/7 settembre 2022

Seconda giornata: 13/14 settembre 2022

Terza giornata: 4/5 ottobre 2022

Quarta giornata: 11/12 ottobre 2022

Quinta giornata: 25/26 ottobre 2022

Sesta giornata: 1/2 novembre 2022

Le date della fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: 14/15/21/22 febbraio e 7/8/14/15 marzo 2023

Quarti di finale: 11/12 e 18/19 aprile 2023

Semifinali: 9/10 e 16/17 maggio 2023

Finale: 10 giugno 2023

Quote Antepost Champions League, City favorito

