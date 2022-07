Pronostici Champions League 12/13 Luglio 2022, si torna in campo con i ritorni del primo turno di qualificazione in campo tra martedì e mercoledì, con una free pick su Vikingur Reykjavik-Malmo.

Pronostici Champions League 12/13 Luglio: le partite di martedì

Si giocano martedì 12 e mercoledì 13 luglio, le gare di ritorno del primo turno di qualificazione alla Champions League 2022-2023. Sono ben 10 le sfide che si giocano martedì, al via con i finlandesi dell’HJK che partono dall’1-0 ottenuto all’andata contro i lettoni dell’RFS e con i favori del pronostico per il passaggio del turno.

I macedoni dello Shkupi, invece, hanno praticamente chiuso la pratica nel match di andata, vinto per 3-0 tra le mura amiche contro il Lincoln. Tutto ancora possibile tra gli azeri del Qarabag e i polacchi del Lech Poznan, che hanno avuto la meglio nei primi 90 minuti con il punteggio di 1-0 nel proprio stadio.

I lituani dello Zalgiris, dopo aver impattato per 1-1 in casa dei kosovari dell’FC Ballkani, proveranno a far valere il fattore campo. Discorso analogo per lo Sheriff Tiraspol, la cenerentola della passata edizione, che ospita i bosniaci dello Zrinjski dopo lo 0-0 ottenuto in trasferta all’andata. Strada in discesa per lo Shamrock Rovers, che vola a Malta partendo dal 3-0 ottenuto contro l’Hibernians.

Non avrà problemi nemmeno il Bodo/Glimt, che ha battuto all’andata per 3-0 il Klaksvik, squadra delle isole Far Oer. Attenzione al Tirana, che proverà a ribaltare in casa lo 0-1 dell’andata contro il Dudelange, mentre il Ludogorets fa visita ai montenegrini del Sutjeska, partendo dal 2-0 ottenuto nel primo match.

Chiude il programma del martedì la sfida tra gli islandesi del Vikingur Reykjavik e gli svedesi del Malmo: all’andata pirotecnico 3-2 in favore di questi ultimi, che sono favoriti per il passaggio del turno anche per il maggior blasone in campo europeo. Anche per questa sfida di ritorno ci aspettiamo reti e spettacolo e consigliamo OVER 2.5 @1.70 di quota.

Pronostici Champions League 12/13 Luglio: le sfide di ritorno del mercoledì e i prossimi turni

Mercoledì, il programma si chiude con i gallesi del TNS a far visita al Linfield partendo dal gol di vantaggio ottenuto all’andata. Tutto da decidere, invece, per i restanti quattro match, finiti tutti a reti bianche al termine dei primi 90 minuti: Dinamo Batumi-Slovan Bratislava, Soligorsk-Maribor, Ferencvaros-Tobol e CFR Cluj-Pyunik. Ferencvaros e Cluj, nonostante le difficoltà dell’andata, non dovrebbero avere problemi a passare il turno.

In attesa dei risultati di ritorno del primo turno, sono già stati sorteggiati diverse settimane fa alcuni accoppiamenti per il secondo turno, in cui entreranno in gioco diversi club blasonati e che hanno già partecipato alla Champions, come Dinamo Kiev, Fenerbahce e Olympiakos.

Andata

19.07. 19:45 Midtjylland (Den)-AEK Larnaca (Cyp)

20.07. 19:00 M. Haifa (Isr)-Olympiakos (Gre)

20.07. 20:00 Dynamo Kyiv (Ukr)-Fenerbahce (Tur)

Ritorno

26.07. 17:30 AEK Larnaca (Cyp)-Midtjylland (Den)

27.07. 19:00 Fenerbahce (Tur)-Dyn. Kyiv (Ukr)

27.07. 21:00 Olympiakos (Gre)-M. Haifa (Isr)

Champions League: le prossime date delle qualificazioni

18 luglio: sorteggio terzo turno di qualificazione

19/20 luglio: andata secondo turno di qualificazione

26/27 luglio: ritorno secondo turno di qualificazione

2 agosto: sorteggio spareggi

2/3 agosto: andata terzo turno di qualificazione

9 agosto: ritorno terzo turno di qualificazione

16/17 agosto: andata spareggi

23/24 agosto: ritorno spareggi

Tutte le quote sulla Champions League

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.