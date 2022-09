Pronostici Champions League 6-7 Settembre 2022. Da martedì 6 settembre si inizia a fare sul serio con la fase a gironi di Champions. Vediamo gli impegni delle italiane, i big match più interessanti, le ultime notizie, e le analisi con statistiche e free pick sulla competizione più attesa del calcio europeo.

Pronostici Champions League 6-7 Settembre 2022: Salisburgo-Milan

Il Milan di Stefano Pioli debutta in Champions League (gruppo E) in Austria contro il temibile Salisburgo. I rossoneri arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo per il derby vinto contro l’Inter, mentre la formazione allenata da Matthias Jaissle ha ottenuto fin qui 6 vittorie e una sola sconfitta nella Bundesliga austriaca.

Sono due i precedenti in Champions tra Milan e Salisburgo e risalgono alla stagione 1994-95: doppio successo per i milanesi in quella occasione. Inoltre, nessuna formazione austriaca ha mai battuto un’italiana nei 10 precedenti in competizioni internazionali: il bilancio è di 2 pareggi e 8 successi.

Quote Salisburgo-Milan

Milan impegnato nella complicata trasferta austriaca in casa del Salisburgo. Rossoneri avanti in quota @2,09 contro il @3,35 dei padroni di casa. Leggermente più alta l’opzione del pari @3,40. La fase offensiva dovrebbe avere la meglio: favorito il Goal @1,60, con il No Goal proposto @2,20.

Probabili Formazioni Salisburgo-Milan

Jaissle dovrebbe optare per un 4-3-1-2 con Okafor e Fernando davanti, supportati da Kameri nel ruolo di rifinitore.

Pioli non stravolgerà la formazione che ha battuto l’Inter nel derby, con il pacchetto difensivo confermato in blocco, così come la coppia di centrocampisti. Davanti sono sicuri del posto Giroud e Leao, mentre ci saranno ballottaggi tra Messias e Saelemaekers da una parte, De Ketelaere e Brahim Díaz dall’altra.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wöber, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Okafor, Fernando. All. Jaissle

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli

Pronostici Champions League 6-7 Settembre 2022: PSG-Juventus

Martedì 6 settembre, per il gruppo H, gara difficilissima per la Juventus di Massimiliano Allegri in casa del Paris Saint-Germain. I bianconeri sono reduci dal deludente pareggio di Firenze, mentre i francesi sono primi in Ligue 1 a pari punti con il Marsiglia (16).

Sarà il primo confronto in assoluto tra le due compagini in Champions League, poiché gli 8 precedenti risalgono rispettivamente a Coppa Uefa (4), Coppa delle Coppe (2) e Supercoppa Europea (2, il trofeo si giocava allora in gare di andata e ritorno). Il bilancio è nettamente a favore della Juve con 6 vittorie e 2 pareggi. L’ultimo doppio scontro risale al 1997, in Supercoppa: 6-1 all’andata per i bianconeri e 3-1 al ritorno.

Quote PSG-Juventus

Match complesso per la Juventus di Massimiliano Allegri, imbattuta in Italia ma con tre pareggi conquistati in cinque partite. Tutt’altra musica per il nuovo PSG del tecnico Galtier, primo in patria. Proprio il diverso avvio di stagione allarga la forbice tra i francesi, dati vincenti @1,33, e i bianconeri proposti @7,80. Nel mezzo invece il pareggio visto @5,40.

L’attacco super dei transalpini, 24 gol in 6 match di Ligue 1, fa prevalere nettamente l’Over 2.5, @1,47 nei confronti dell’Under 2.5 @2,45. Per quanto riguarda i possibili protagonisti del match, Angel Di Maria vuole lasciare il segno nel giorno del rientro al Parco dei Principi: il gol dell’ex del Fideo vale @6 volte la posta, mentre si gioca @1,95 la rete del suo connazionale Lionel Messi.

Probabili Formazioni PSG-Juventus

La Juve non potrà contare sicuramente su Pogba, Chiesa e Szczesny, ma non sono in buonissime condizioni neanche Rabiot, Danilo, Di Maria e Alex Sandro. Qualcuno stringerà inevitabilmente i denti, mentre Bonucci e Miretti dovrebbero tornare titolari. Non ha grossi problemi Galtier, che schiererà davanti il trio delle meraviglie composto da Messi, Neymar e Mbappé. Difesa a tre davanti a Donnarumma con Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe. A centrocampo con Verratti dovrebbe esserci Vitinha.

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; D Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Pronostici Champions League 6-7 Settembre 2022: Inter-Bayern Monaco

Dopo la sconfitta rimediata nel derby, l’Inter debutta in Champions League (gruppo C) mercoledì 7 settembre alle 21:00 contro il Bayern campione di Germania. I nerazzurri proveranno a cancellare la seconda sconfitta in campionato, ma l’avversario è uno dei peggiori clienti in assoluto, nonostante nel weekend abbia pareggiato la sfida d’alta quota con l’Union Berlino per 1-1.

Precedenti. Nella storia recente, Inter e Bayern si sono incrociate solo in gare amichevoli, mentre l’ultimo confronto in Champions League risale alla stagione 2010-2011 quando i nerazzurri, dopo aver battuto i bavaresi nella finale dell’anno precedente, eliminarono i tedeschi agli ottavi vincendo in Germania per 3-2 dopo aver perso l’andata a Milano per 0-1.

Quote Inter-Bayern Monaco

I nerazzurri ospitano in casa il Bayern Monaco, alla prima europea senza il bomber Robert Lewandowski. Nonostante l’addio del polacco e il pareggio con l’Union Berlin, la squadra di Nagelsmann non sta mostrando grossi problemi e per gli esperti di Stanleybet.it è avanti a San Siro, in quota @1,81 contro il @3,75 di Handanovic e compagni. Sale invece @4 il segno «X».

Lo stile di gioco offensivo dei bavaresi unito ad un’Inter capace di centrare cinque Over 2.5 in altrettante partite di Serie A, fa prevalere nettamente un altro match con almeno tre gol, offerto @1,46, avanti rispetto il @2,47 dell’Under 2.5. Per quanto riguarda il risultato esatto è in pole l’1-1 @7,80, seguito dall’1-2 fissato @8,40 mentre vale @29 volte la posta un 3-2 interista.

Probabili Formazioni Inter-Bayern Monaco

Senza Lukaku, Inzaghi dovrà scegliere davanti tra Dzeko e Correa per affiancare Lautaro. L’altra novità, rispetto alla stracittadina, potrebbe essere sulla corsia sinistra, con Dimarco o Gosens al posto di Darmian. Nagelsmann si presenterà con Manè di punta, mentre alle sue spalle ha l’imbarazzo della scelta, con Coman e Sané che sembrano in vantaggio sulla concorrenza. Kimmich e Sabitzer dovrebbero agire in mediana, mentre de Ligt è indiziato di partire da titolare di fianco ad Upamecano.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Sabitzer; Coman, Musiala, Sané; Mané. All. Nagelsmann

Pronostici Champions League 6-7 Settembre 2022: Napoli-Liverpool

Per il gruppo A, il Napoli di Luciano Spalletti ospita al Maradona il Liverpool di Jurgen Klopp mercoledì alle 21:00 (diretta esclusiva su Amazon Prime Video). I partenopei sono reduci dall’importantissima vittoria in rimonta in casa della Lazio, che li rende ancora imbattuti dopo 5 turni. Avvio così così, invece, in Premier per i Reds che, dopo aver perso contro il Manchester United per 2-1, hanno battuto Bournemouth e Newcastle, prima di impattare nel derby con l’Everton (0-0).

Sono 4 i precedenti in Champions League tra Napoli e Liverpool: l’ultimo risale al 7 novembre 2019, quando il Napoli ha pareggiato ad Anfield per 1-1 (reti di Mertens e Lovren). Il bilancio totale è di due successi per i partenopei, uno per gli inglesi e un pari.

Quote Napoli-Liverpool

Il Napoli di Spalletti vuole confermare quanto di buono fatto vedere finora. Al “Maradona” arriva un Liverpool appannato, ma pur sempre finalista dell’ultima edizione. Per questo motivo partono avanti gli uomini di Klopp @1,95 mentre sono molto vicini l’«1» offerto @3,50 e il pari fissato @3,65.

Dopo i quattro gol in Serie A, Kvicha Khvaratskhelia vuole lasciare il segno anche in Europa: vale @5 volte la posta il primo centro in Champions del georgiano.

Probabili Formazioni Napoli-Liverpool

Assente Lozano, Spalletti dovrebbe lanciare Politano davanti con Osimhen e Kvaratskhelia. Per il resto, giocheranno i migliori con il trio di centrocampo composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il Liverpool di Klopp non può contare a centrocampo su Thiago, Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain e Carvalho. Possibile chance per Milner. In difesa torna Robertson, mentre davanti tridente con Salah, Nunez e Luis Diaz.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp

Le altre sfide dia non perdere

Celtic-Real Madrid. I Blancos campioni in carica iniziano la nuova avventura europea in Scozia contro il Celtic. Le quote sono tutte. Per la squadra di Ancelotti offerta @1.57 per la vittoria. Sempre martedì da non perdere anche Siviglia-Manchester City e anche qui gli ospiti sono nettamente favoriti @1.35 per la vittoria.

Al mercoledì segnaliamo Atletico Madrid-Porto, con la squadra si Simeone favorita @1.80 anche se i portoghesi potrebbero essere una spina nel fianco. Nessun problema invece, almeno sulla carta, per il Barcellona @1.06 per la vittoria al Camp Nou contro il Viktoria Plzen, squadra materasso del girone, anche se ormai abbiamo capito che in UCL non esistono più le squadre materasso (do you remember Sheriff?).

Infine Tottenham-Marsiglia con la squadra di Antonio Conte favorita @1.48 anche per il fattore campo. La squadra degli Spurs è di qualità ma attenzione al Marsiglia che ha iniziato molto bene la stagione francese. Non sarà una partita così scontata.

Tutte le quote sulla UEFA Champions League

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.