Inter – Barcellona: nerazzurri in cerca di riscatto

Sfida decisiva domani allo stadio Meazza fra nerazzurri e blaugrana, con il palio il secondo posto nel gruppo che sancisce il passaggio del turno. Diamo uno sguardo alle novità e le statistiche per questo incontro.

Pronostico Inter – Barcellona: le probabili formazioni

Tra infortuni e possibili scelte tattiche, la formazione che andrà a schierare Simone Inzaghi è un bel enigma, specie dopo la sconfitta in Serie A contro la Roma. In porta dovrebbe esserci Onana, al momento, portiere di coppa. Si può pensare al ritorno di Stefan De Vrij in difesa, Darmian e Gosens si candidano sulle fasce. In attacco dubbio Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphina, Lewandowski, Dembelé. All. Xavi

Pronostico Inter – Barcellona: i precedenti dicono blaugrana

Abbastanza espliciti i precedenti di questo millennio. Nelle dieci sfide ufficiali, sempre in Champions League, solo una volta i nerazzurri hanno avuto la meglio. Ma è un ricordo piacevolissimo per i tifosi, si tratta del 20 aprile 2010 un 3-1 che lanciò l’Inter verso il titolo conquistato a Madrid proprio contro il Bayern Monaco, la squadra che comanda il girone.

La doppia chance casalinga è quotata intorno al 2, mentre la vittoria del Barcellona 1,85. Per chi si aspetta una partita con dei goal, l’Over 2,5 è quotato 1,65, multigoal 2-5 @1,35

