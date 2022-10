Pronostici Champions League 4-5 ottobre 2022, si gioca la terza giornata della fase a gironi. Partite delicate per le squadre italiane, specialmente per i nerazzurri di Inzaghi che vede la sua panchina sempre più scottante, e la sfida col Barcellona non sarà uno scherzo.

Pronostici Champions League 4-5 ottobre 2022: Inter-Barcellona

Dopo la delusione in campionato contro la Roma, l’Inter ospita il Barcellona, che dopo due giornate ha gli stessi punti della squadra di Simone Inzaghi. Le quote Snai per la sfida di martedì sera al Meazza, però, sono impietose: il segno «1» è addirittura @4,25, preceduto sia dal pareggio @3,85 e soprattutto dal «2» @1,80.

Nella Liga, Robert Lewandowski è partito fortissimo, segnando nove gol: basta la presenza del polacco per portare l’Over @1,60, con l’Under @2,25. Spera di ricevere un contributo importante dagli attaccanti anche Inzaghi, che però in queste partite sta facendo a meno di Lukaku: il Goal vale comunque @1,53, con il No Goal @2,35.

Inzaghi dovrà anche fare i conti con l’assenza di Marcelo Brozovic, che si è infortunato con la Croazia e sarà assente per circa un mese. Non è un assenza da poco. In campionato con Brozovic in campo i nerazzurri hanno vinto il 69% dei match (29/42), ottenendo 2.2 punti in media; nei 4 match senza il centrocampista croato invece, l’Inter non ha mai vinto, registrando 0.5 punti di media (2N, 2P).

Probabili Formazioni e Statistiche Inter-Barcellona

INTER (3-5-2) – Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Correa. All.: S. Inzaghi.

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric Garcia, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All.: Xavi.

ARBITRO: Slavko Vinčić (SLO)

Statistiche:

-Inter e Barcellona si sono incontrate 10 volte in Champions League, per 8 di queste nella fase a gironi.

-Il Barcellona ha vinto 6 volte, l’Inter solo l’andata memorabile del 2010 (3-1, Sneijder, Maicon e Milito). Le restanti tre gare sono terminate in pareggio, di cui 2 per 0-0.

-Il conto dei gol negli scontri diretti è nettamente a favore degli spagnoli (14) contro 6 dell’Inter. I nerazzurri sono sempre andati a segno nelle ultime tre sfide contro il Barcellona, senza però mai vincere.

Pronostici Champions League 4-5 ottobre 2022: Ajax-Napoli

Il Napoli di Spalletti, autore di uno straordinario inizio di stagione, è l’altra squadra italiana che scenderà in campo martedì sera, ad Amsterdam contro l’Ajax. Due vittorie su due anche in Champions per gli azzurri, che contro gli olandesi possono giocarsela, come dimostrato anche dalla lavagna Snai: l’Ajax parte con una punta di vantaggio («1» @2,20), ma il Napoli è subito dietro @2,95, con il pareggio che sale @3,75.

Per Ajax-Napoli vale lo stesso discorso di Inter-Barcellona: rischia di essere una partita da Over e Goal (quotati rispettivamente @1,50 e @1,45), con Under e No Goal che schizzano @2,40 e @2,60. Dooo le prime due giornate, il Liverpool è in testa alle quote antepost per la migliore del gruppo: dietro i Reds @2,00, c’è però il Napoli @2,25, con l’Ajax @6,00.

Gli azzurri hanno recuperato Politano, che sembrava dovesse stare ai box per almeno un mese invece è stato schierato dal 1′ contro il Torino. Kvaratskhelia, invece, ha dimostrato anche con la Georgia di essere sulle ali dell’entusiasmo, sarà importante un’altra sua super prestazione. Anche l’attacco dei Lancieri è da tenere d’occhio. Tadic è il leader, Kudus un classe 2000 con già 2 reti in Europa, Bergwijn una freccia e una macchina da gol (8 in 10 presenze).

Probabili Formazioni e Statistiche Ajax-Napoli

AJAX (4-3-3) – Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn. All.: Schreuder

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvaratskhelia. All.: Spalletti

ARBITRO: Francois Letexier (FRA)

Statistiche

-Olandesi e partenopei non si sono ancora mai affrontati in UEFA Champions League. Il Napoli non ha mai vinto in Olanda. Il suo bilancio è 2P e 2S.

-Nella sfida più recente contro una formazione olandese, nella fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21, ha perso 0-1 in casa contro l’AZ Alkmaar e pareggiato 1-1 in trasferta.

-Il 2-1 sulla Roma nel dicembre 2002 è l’ultima vittoria casalinga dell’Ajax contro una squadra italiana. Da allora per 11 partite i Lancieri non hanno trovato il successo (6P 5S).

Pronostici Champions League 4-5 ottobre 2022: Chelsea-Milan

Mercoledì tocca al Milan andare a Stamford Bridge a sfidare il Chelsea. Quattro punti nelle prime due partite per la squadra di Stefano Pioli, che arriva dalla vittoria in campionato a Empoli; i Blues, invece, non se la passano bene e, dopo la sconfitta con la Dinamo Zagabria costata la panchina a Thomas Tuchel, non sono andati oltre il pari contro il Salisburgo.

Le quote, però, premiano gli inglesi, con l’«1» @1,70; per il successo dei rossoneri, comunque in testa all’antepost per la vittoria del girone @1,85, si sale @4,75. In mezzo il pareggio @3,90.

I Blues con Potter sulla panchina hanno giocato solo il match contro il Salisburgo e la trasferta vittoriosa contro il Crystal Palace. I londinesi sono stati infatti fermi per due turni di stop a causa della morte della Regina Elisabetta II. Dunque sono un cantiere, una formazione alla ricerca di certezze e il Milan potrebbe avere un occasione nonostante l’assenza molto pesante di Maignan, e il recupero molto difficile di Theo. Tra i pali ci sarà Tatarusanu, che è stato inserito nella lista UEFA vista l’emergenza. Il Chelsea potrebbe recuperare Mendy e Kanté.

Probabili Formazioni e Statistiche Chelsea-Milan

CHELSEA (4-2-3-1) – Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Kanté, Jorginho; Mount, Havertz, Sterling; Aubameyang. All.: Potter

MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli

ARBITRO: Danny Makkelie (NED)

Statistiche

-Il Chelsea ha perso soltanto due volte nelle 13 gare casalinghe in Europa contro squadre italiane. Nelle altre 11 ha collezionato 8 vittorie e 3 pareggi.

-I rossoneri hanno già raccolto gli stessi punti totalizzati nelle sei partite della passata stagione in Champions League (4).

-Olivier Giroud potrebbe diventare il 10° calciatore a segnare sia con la maglia del Chelsea che contro il Chelsea in Champions League. Il centravanti francese ha disputato 119 match ufficiali con i londinesi, con 39 gol realizzati.

Pronostici Champions League 4-5 ottobre 2022: Juventus-Maccabi Haifa

La vittoria in campionato contro il Bologna ha risollevato la Juventus, che mercoledì contro il Maccabi Haifa è già spalle al muro: le due sconfitte contro Psg e Benfica costringono i bianconeri a battere gli israeliani per non abbandonare alla terza giornata le speranze di qualificazione. Sembrano comunque esserci gli ingredienti per la prima gioia europea, @1,28; «X» @6,00, «2» @9,75.

Per l’occasione tornano a disposizione di Allegri: Szczesny, Locatelli e Rabiot, che hanno beneficiato della pausa per recuperare dai rispettivi infortuni. Occhio al Maccabi, che ha messo in difficoltà il PSG, passando persino in vantaggio con Chery.

Probabili Formazioni e Statistiche Juventus-Maccabi Haifa

JUVENTUS (3-5-2) – Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All.: Allegri

MACCABI HAIFA (4-3-3) – Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Lavi, Abu Fani; Atzili, Pierrot, Haziza. All.: Bakhar

Statistiche

-I bianconeri hanno già incontrato gli israeliani nella fase a gironi della Champions League 2009-10. Due vittorie per 1-0 per la formazione, al tempo allenata da Ciro Ferrara. All’andata decisivo Chiellini, al ritorno Camoranesi

-In quell’edizione non si qualificarono agli ottavi né Juventus né Maccabi Haifa, che nel girone A vennero precedute da Bordeaux e Bayern Monaco

Le altre partite di Uefa Champions League

Tra gli altri match interessanti del martedì, l’impegno del Tottenham di Conte, reduce dalla sconfitta nel derby contro l’Arsenal e che punta a battere l’Eintracht Francoforte in trasferta per consolidare le proprie ambizioni di passaggio del turno.

Nel gruppo F, sfida da primato tra Real Madrid (6) e Shakhtar (4), mentre il Manchester City (primo con 6 punti nel gruppo G) ospita il Copenaghen, che con un solo punto sembra già tagliato fuori da ogni discorso qualificazione.

Champions League: il programma del 3° turno

Bayern-Plzen

Marsiglia-Sporting

Ajax-Napoli

Club Brugge-Atl. Madrid

FC Porto-Leverkusen

Francoforte-Tottenham

Inter-Barcellona

Liverpool-Rangers

RB Lipsia-Celtic

Salzburg-Din. Zagabria

Benfica-Paris SG

Chelsea-Milan

Juventus-M. Haifa

Manchester City-FC Copenhagen

Real Madrid-Shakhtar

Siviglia-Dortmund

