Quote Calcio Champions League: Inter e Napoli partono sfavorite nei match di oggi 04/10/2022

Oggi 4 ottobre 2022 sono in programma otto partite valide per il terzo turno dei gironi di Champions League. Le due squadre italiane impegnate, Inter e Napoli, partono sfavorite nei loro match secondo le quote offerte dai bookmaker.

Inter-Barcellona

Le quote offerte dai bookmakers, vedono la vittoria esterna del Barcellona, capolista della Liga spagnola bancata a 1.80. Il pareggio offerto a quota 4, mentre la vittoria interna a San Siro dei neroazzurri è inserita in lavagna a quota 4.33.

Ajax-Napoli

Il Napoli, capolista della Serie A a pari punti con l’Atalanta è di scena in Olanda contro l’Ajax. Le quote prevedono una partita molto equlibrata, con un leggero vantaggio per il successo interno della squadra di Amsterdam, offerto a 2.15, il pareggio bancato a 3.80, mentre il colpo esterno degli uomini di Spalletti paga 3 volte la posta giocata.

