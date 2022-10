Allo Stamford Bridge andrà in scena il primo atto della doppia sfida fra blues e rossoneri, decisiva per il passaggio del turno in Champions League. Società che si sono affrontate e si affronteranno anche sul mercato per un solo nome: Rafael Leao

Chelsea – Milan: le probabili formazioni

Stefano Pioli è in piena emergenza in ogni reparto. Dall’ultima di Serie A, in casa dell’Empoli, si trova a fare di tre giocatori. In difesa il posto del capitano Davide Calabria sarà preso da Sergino Dest, o in alternativa da Kalulu in questo caso Gabbia giocherebbe centrale. Dietro ad Olivier Giroud, a destra dovrebbe posizionarsi Rade Krunic.

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Fofana, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang. All. Potter

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All. Pioli

Chelsea – Milan: quote, statistiche e pronostici

La vittoria dei londinesi è data @1,70 con il pareggio @3,90 e la vittoria del Milan @4,90. Una quota che può ingolosire è il Goal @1,80, nonostante i problemi di formazione del Milan, visto che il Chelsea subisce almeno un goal da 8 partite consecutivamente.

A chi piacciono le quote dei marcatori segnaliamo per i rossoneri quella dell’ex Giroud @4 e di Rafael Leao @4,50.

