Calcio Champions League: le quote premiano la Juve e bocciano il Milan

Questa sera è in programma la terza giornata dei gironi di Champions League. Dopo i successi di ieri di Napoli e Inter, oggi scendono in campo la Juventus, in casa contro il Maccabi Haifa e il Milan, in trasferta a Londra ospite del Chelsea.

Juve-Maccabi

Un solo risultato disponibile per la Juventus nel match casalingo contro il Maccabi Haifa. Gli uomini allenati da Massimiliano Allegri sono ancora con 0 punti in classifica e devono per forza vincere per sperare ancora in un possibile passaggio del turno.

Le quote offerte dai principali book non prevedono partita. Segno 1 offerto a quota 1.33, il pareggio a 5.50, mentre il successo esterno del Maccabi pagato 8 volte la posta giocata.

Chelsea-Milan

Il Milan arriva a questa trasferta di Londra in testa al girone E di Champions League con 4 punti. La squadra di mister Pioli però parte con lo sfavore dei pronostici secondo le quote offerte dai bookmakers.

La vittoria interna degli inglesi è offerta in lavagna a quota 1.70, il pareggio giocato a 3.80, mentre il successo esteno dei rossoneri paga 5 volte la posta giocata.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione