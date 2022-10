Pronostici Champions League 11-12 ottobre 2022, andiamo a vedere il 4° turno della fase a gironi con ultime dai campi, probabili formazioni, statistiche e consigli per le scommesse sulle 4 partite delle italiane e anche sugli altri big match.

Pronostici Champions League 11-12 ottobre 2022: Milan-Chelsea

Martedì 11 ottobre inizia il 4° turno della fase a gironi di Champions League con in campo i gruppi E, F, G e H con Milan e Juventus impegnate. Nel girone E, i rossoneri, attualmente terzi con 4 punti, ospitano il Chelsea che ha al momento lo stesso score e ha vinto nettamente la sfida di andata una settimana fa a Londra. La capolista Salisburgo (5) è invece attesa dall’insidiosa trasferta contro la Dinamo Zagabria.

Probabili Formazioni Milan-Chelsea

MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

CHELSEA (3-4-2-1) – Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All.: Potter.

Statistiche Milan-Chelsea

-Il Milan non è riuscito a battere il Chelsea nelle ultime cinque sfide europee (3 pareggi e 2 sconfitte), l’ultimo successo contro i Blues risale addirittura a 56 anni fa quando, i rossoneri vinsero contro gli inglesi nell’edizione della Coppa del Fiere 1966.

-Il Chelsea ha subito solo quattro tiri contro il Milan la scorsa giornata.

-Il Milan ha perso quattro delle ultime cinque partite di Champions League giocate a San Siro contro una squadra inglese. L’ultima vittoria in trasferta del Chelsea in Champions League sul campo di una compagine italiana risale però a 19 anni fa.

-Il Milan ha interrotto una serie di sei partite casalinghe di Champions League senza vittorie (3 pareggi e 3 sconfitte) con il successo contro la Dinamo Zagabria.

-Rafael Leão ha partecipato a quattro gol in sette partite giocate con il Milan in Champions League, firmando tre assist e segnando una rete.

-Raheem Sterling del Chelsea ha partecipato a 23 gol nelle ultime 30 partite da titolare giocate nella fase a gironi di Champions League (15 gol e 8 assist).

-l difensore del Chelsea ed ex di turno Thiago Silva, domani contro il Milan se scenderà in campo taglierà il traguardo delle 100 presenze in Champions League.

Pronostici Champions League 11-12 ottobre 2022: Maccabi Haifa-Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri, invece, ritrova il Maccabi Haifa battuto mercoledì scorso per 3-1. Stavolta, però, si gioca in Israele e in caso di mancata vittoria per i bianconeri (terzi con 3 punti) sarebbe eliminazione quasi certa. La Vecchia Signora, inoltre, è interessata anche al risultato delle due lì davanti, ovvero PSG-Benfica, che si affronteranno a Parigi a parità di punti in classifica (7).

Probabili Formazioni Maccabi Haifa-Juventus

MACCABI HAIFA (5-3-2) – Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Muhammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota. All.: Bakhar.

JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All.: Allegri.

Statistiche Maccabi Haifa-Juventus

-Finora il Maccabi Haifa ha perso tutte e tre le partite giocate contro la Juventus, in casa e fuori.

-Il Maccabi Haifa ha realizzato 20 tiri contro i 16 della Juventus nel match allo Stadium di mercoledì scorso.

-Il Maccabi Haifa ha perso le ultime nove partite di Champions League.

-La Juventus non ha mantenuto inviolata la porta nelle ultime cinque partite di Champions League.

-L’ultima vittoria casalinga del Maccabi Haifa in Champions League risale all’ottobre di 20 anni fa, il 3-0 al Manchester United di Alex Ferguson. Da allora, hanno perso le ultime quattro partite interne giocate nella competizione, segnando solo un gol e non riuscendo a realizzare reti in 3 match.

-Leandro Paredes è il giocatore della Juventus in questa stagione in Champions League ad aver completato il maggiore numero di passaggi riusciti (187), di palloni recuperati (20), e contrasti vinti (10).

-Angel Di Maria, autore di 3 assist nel match di Torino contro il Maccabi Haifa, comanda la classifica degli assist in questa edizione della Champions League.

Pronostici Champions League 11-12 ottobre 2022: Napoli-Ajax

Mercoledì il Napoli primo con 9 punti nel gruppo A, può ipotecare gli ottavi battendo l’Ajax al Maradona dopo il successo della settimana passata. Insieme ai partenopei, potrebbe staccare il pass il Liverpool (6), di scena in casa dei Rangers, già battuti all’andata.

Probabili Formazioni Napoli-Ajax

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Kudus, Brobbey, Bergwijn. All. Schreuder

Statistiche Napoli-Ajax

-Il Napoli ha vinto due delle tre sfide giocate contro l’Ajax in Champions League (1 pareggio nell’altro match).

-Il successo per 6-1 di settimana scorsa ad Amsterdam rappresenta la vittoria più larga del Napoli in una competizione europea.

-Il Napoli ha vinto tutte e tre le partite di Champions giocate in stagione mettendo a segno 13 gol.

-L’Ajax è imbattuto nelle ultime quattro trasferte contro squadre italiane in Champions League.

-Piotr Zielinski del Napoli ha segnato tre gol nelle tre partite giocate in questa edizione di Champions League.

-Zambo Anguissa è il giocatore del Napoli che ha partecipato a più azioni da gol in questa Champions League (4, 1 gol e 3 assist).

-Mohammed Kudus ha segnato in tutte e tre le partite dell’Ajax in UEFA Champions League in questa stagione.

Pronostici Champions League 11-12 ottobre 2022: Barcellona-Inter

Nel gruppo C, l’Inter (6) è attesa dalla difficile trasferta contro il Barcellona (6) battuto per 1-0 martedì scorso. I nerazzurri troveranno un’autentica bolgia al Camp Nou dopo le polemiche blaugrana sull’arbitraggio della partita d’andata. Il Bayern (9), invece, è ad un passo dallo strappare il ticket per gli ottavi facendo visita al Viktoria Plzen. Attenzione al gruppo B, in cui il Bruges, attuale capolista a punteggio pieno, sarà di scena nella tana dell’Atletico, che ha 3 punti esattamente come Leverkusen e Porto, che si affronteranno nell’altra gara.

Probabili Formazioni Barcellona-Inter

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric García, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi

INTER (3-5-1-1): Onana; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Gagliardini, Dimarco; Mkhitaryan, Lautaro Martínez. All. Inzaghi

Statistiche Barcellona-Inter

-La sconfitta del Barcellona contro l’Inter di settimana scorsa è stata la seconda nella storia contro i nerazzurri.

-L’Inter ha perso tutte le trasferte contro il Barcellona in Champions League, cinque sconfitte ed è rimasta a secco di gol in quattro di quelle partite (un gol segnato da Lautaro Martinez, il 2 ottobre 2019).

-Il Barcellona ha subito una sola sconfitta interna nelle ultime 17 partite disputate contro una squadra italiana giocate in Champions League, lo 0-3 contro la Juventus rimediato nel dicembre del 2020.

-L’Inter ha battuto il Barcellona 1-0 realizzando cinque tiri e totalizzando solo il 28% del possesso palla. Il dato di 0,18 di XG (expected goals) fatto registrare al termine è stato il più basso fra quello delle squadre che hanno poi ottenuto la vittoria.

-L’attaccante del Barcellona Robert Lewandowski ha partecipato a 27 gol nelle ultime 15 partite casalinghe in Champions League (22 gol e cinque assist).

-Da quando ha segnato in quattro partite consecutive di UEFA Champions League tra ottobre e novembre nel 2019 Lautaro Martínez dell’Inter ha segnato solo due gol nelle ultime 18 presenze nella competizione. Tuttavia, l’86% dei suoi gol in Champions è arrivato in trasferta (6 su 7).

Tutte le partite del turno di UEFA Champions League

Nel gruppo G, Manchester City (9) e Borussia Dortmund (6) possono chiudere i conti contro Copenaghen in trasferta e Siviglia in casa. Vicino alla qualificazione anche il Real Madrid (a punteggio pieno dopo 3 turni), che nel girone F ospita lo Shakhtar (4).

Più equilibrio nel gruppo D: testacoda tra Sporting CP (6) e Marsiglia (3), mentre il Tottenham di Conte (4), prova a piazzare lo sprint ospitando l’Eintracht, che ha i suoi stessi punti.

Champions League 2022-2023: il programma della 4a giornata

FC Copenhagen-Manchester City

M. Haifa-Juventus

Celtic-RB Lipsia

Dinamo Zagabria-Salzburg

Dortmund-Siviglia

Milan-Chelsea

Paris SG-Benfica

Shakhtar-Real Madrid

…

Atletico Madrid-Club Brugge

Napoli-Ajax

Barcellona-Inter

Leverkusen-FC Porto

Plzen-Bayern

Rangers-Liverpool

Sporting-Marsiglia

Tottenham-Francoforte

