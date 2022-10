Missione quasi impossibile per Massimiliano Allegri e la sua Juventus in Portogallo, per continuare a partecipare a questa edizione di Champions League.

Pronostico calcio Champions League Benfica – Juventus: le probabili formazioni

La Juventus si presenta a questa sfida dopo 2 vittorie in campionato senza subire goal. Il tecnico livornese continuerà a dare fiducia a chi sta provando a dare continuità. L’unico dubbio rimane in attacco dove Arkadiusz Milik è favorito per essere a fianco di Dusan Vlahovic, rispetto a Moise Kean

Benfica (4-2-3-1) – Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; David Neres, Rafa Silva, Joao Mario; Gonçalo Ramos. All.: Schmidt.

Juventus (3-5-2) – Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All.: Allegri.

Pronostico calcio Champions League Benfica – Juventus: quote e statistiche

I bianconeri non hanno molti calcoli da fare in questa situazione. Devono vincere in Portogallo e l’ultima del girone di Champions League contro il PSG a Torino e sperare in una combinazione di risultati favorevoli dagli altri campi.

Le quote danno favorito il Benfica, quotata 2 la vittoria dei lusitani che possono contare su due risultati su tre in ottica qualificazione. Per chi si aspetta un match affrontato a viso aperto, la quota dell’Over 2,5 a 1,80 può essere interessante. Per chi vuole puntare su una Juventus arcigna in difesa, il No Segna Goal Casa è quotato 4,5.

