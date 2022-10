I rossoneri saranno impegnati in questo martedì 25 ottobre 2022 in una sfida delicata in Croazia per le sorti del passaggio del turno in un girone abbastanza incerto.

Pronostico Calcio Champions League Dinamo Zagabria – Milan: le probabili formazioni

Stefano Pioli è sempre alle prese con diverse assenze. In difesa dovrà fare a meno dei lungo degenti Maignan e Calabria e per questa sfida si aggiunge la mancanza di Tomori per squalifica. A centrocampo torna titolare Sandro Tonali, dopo il turno di riposo in Serie A nella sfida contro il Monza. In attacco i titolari del periodo, con il dubbio Brahim Diaz che proverà ad esserci dopo essere uscito anzitempo nell’ultima partita.

Dinamo Zagabria (4-2-3-1) – Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric, Ljubicic; Ademi, Misic; Spikic, Ivanusec, Orsic; Petkovic. All.: Cacic.

Milan (4-2-3-1) – Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostico Calcio Champions League Dinamo Zagabria – Milan: quote e statistiche

Il Milan è dato favorito a 1,75. La Dinamo viene dal pareggio di venerdì in campionato, in casa della seconda in classifica, e per provare a portare a casa la qualificazione in Champions League non si può permettere passi falsi. All’andata finì 3-1 per i rossoneri a San Siro.

Sui speciali giocatori segnaliamo le quote su Rafael Leao: marcatore a 3 e segna o fa assist a 1,67 essendo entrambe la specialità della casa.