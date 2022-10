L’Inter è padrona del proprio destino in Champions League, grazie ad i 4 punti accumulati nella doppia sfida contro il Barcellona. Il primo match point è in casa contro la cenerentola del girone, i cechi del Viktoria Plzen.

Pronostico Champions League Inter – Viktoria Plzen: le probabili formazioni

Simone Inzaghi potrà finalmente riavere Romelu Lukaku, con il belga in panchina pronto a riassaggiare il campo magari in un quarto d’ora finale. Ipotizziamo una squadra a trazione anteriore con Dumfries sulla fascia per Darmian ed in attacco Edin Dzeko favorito su Joaquin Correa affianco allo scatenato Lautaro Martinez.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Simone Inzaghi

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vikanova, Mosquera; Chory. All.: Michal Bilek

Pronostico Champions League Inter – Viktoria Plzen: analisi quote e statistiche

Le quote non danno molto spazio alla fantasia con i nerazzurri favorita a 1,12. Dopo la sconfitta in casa contro la Roma del 1 ottobre sono arrivati 5 risultati utili consecutivi. I cechi sono primi nel loro campionato. Se si vuole puntare su una vittoria con goal subito dei nerazzurri la quota 1+Goal è 3,40, con il Goal secco a 2,75.

Riguardo le quote sui giocatori quella più interessante per Nicolò Barella marcatore a 4. Il centrocampista sardo della nazionale azzurra, dopo un periodo di appannamento, viene da 3 goal nelle ultime 3 partite consecutive.

