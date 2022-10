Il Napoli si appresta ad ospitare gli scozzesi del Glascow Rangers per il più classico dei testa coda. Azzurri primi e già qualificati alla fase successiva, mentre gli ospiti sono ancora fermi a zero punti.

Pronostico calcio Champions League Napoli – Rangers: le probabili formazioni

In una prima parte di stagione mai impegnativa come quest’anno, la sfida di mercoledì 26 ottobre casca a pennello per Luciano Spalletti. I partenopei primi in Serie A ed in Champions League possono adottare un turnover massiccio (con buona pace di tutti gli allenatori che odiano questo termine). Potranno tirare il fiato giocatore finora imprescindibili come Lobotka e Kvaratskhelia. In attacco dovrebbe riposare Victor Osimhen.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Demme, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. All. Spalletti.

Rangers (5-4-1): McGregor; Tavernier, Goldson, Davies, King, Barisic; Tillman, Lundstram, Davis, Kent; Morelos. All. Van Bronckhorst.

Pronostico calcio Champions League Napoli – Rangers: quote, statistiche e analisi

Il Napoli è chiamato alla vittoria per mantenere il primato nel girone, mentre i Rangers dovrebbero vincere e sperare in un risultato positivo del Liverpool ad Amsterdam, se vogliamo trovare delle motivazioni ad entrambe le squadre.

Quote chiaramente sbilanciate in favore degli azzurri, giustamente. Da valutare la quota di Giacomo Raspadori marcatore a 2.25, il miglior marcatore italiano e delle squadre nostrane nella competizione con 4 centri.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione