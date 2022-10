Quote Champions League 27 Ottobre 2022. Missione compiuta per l’Inter che passa un girone di ferro mandando il Barcellona in Europa League, ma attenzione al Napoli che vede scendere le proprie quote antepost anche nella più importante competizione del calcio Europeo.

Quote Champions League 27 Ottobre 2022: il Napoli corre anche in Europa

Il Napoli, regolando con un netto 3-0 i Rangers Glasgow, ottiene la quinta vittoria in altrettante partite di Champions League, confermandosi come mina vagante del torneo. I partenopei, giunti a dodici successi consecutivi tra campionato e coppa, sognano la prima affermazione nella massima competizione continentale della propria storia, offerta @15 dagli esperti di Planetwin365.

Dopo la matematica qualificazione agli ottavi di finale ottenuta grazie al poker rifilato al Viktoria Plzen, l’Inter di Simone Inzaghi vede scendere la quota per una vittoria finale 13 anni dopo il Triplete targato Mourinho. Si gioca infatti @26 volte la posta il trionfo nerazzurro, rispetto al 40 di inizio settembre, quota con il quale è offerto invece ora il successo dei cugini del Milan, ancora a caccia dell’ingresso nella Top-16.

Per i bookie avanti a tutti c’è ancora il Manchester City, proposto @2,80, in vantaggio su Bayern Monaco, in quota @6,50 e PSG, fissato @8 volte la posta

Tutte le quote sulla UEFA Champions League 2022-23

