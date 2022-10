Luciano Spalletti ed il suo Napoli saranno ospiti del Liverpool di Jurgen Klopp nella gara conclusiva del girone di Champions League, dove in teoria è in palio il primo posto.

Pronostico Calcio Champions League Liverpool – Napoli: le probabili formazioni

I partenopei faranno un paio di cambi rispetto alla formazione che ha battuto 4-0 il Sassuolo in Serie A. In difesa, dovrebbe essere confermato Ostigard con Kim, l’unica novità potrebbe essere Olivera a sinistra per Mario Rui. Centrocampo riposo per Anguissa, mentre Lobotka rimane insostituibile.

In attacco dovrebbe giocare Politano a destra, visto il riposo in campionato, dubbio punta centrale dove può essere favorito Simeone. Al georgiano Kvaratskhelia probabilmente il mister toscano darà la possibilità di giocare titolare in uno degli stadi più importanti del mondo.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Thiago Alcantara, Henderson; Salah, Darwin Nunez, Firmino.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Pronostico Calcio Champions League Liverpool – Napoli: le combinazioni per stabilire il primo posto

Calcoli tutt’altro che complicati per il primo posto. Il Liverpool per poter ribaltare la situazione deve vincere almeno con 4 goal di scarto, visto il 4-1 dell’andata al Diego Armando Maradona.

Pronostico Calcio Champions League Liverpool – Napoli: quote e statistiche

Le quote sono in favore dei Reds quotati 1,80, con la vittoria del Napoli offerta a 3,90. I partenopei vengono da 2 mesi solari perfetti con 13 vittorie in 13 partite ufficiali. Se Jurgen Klopp ha raddrizzato il tiro in Champions League, non si può dire lo stesso per la Premier League dopo la sconfitta in casa contro il Leeds dell’ultimo turno.

La posta in palio, come detto, è relativa infatti la quota dell’Over 2,5 è 1,50 e lascia immaginare una partita ricca di goal.