I rossoneri arrivano all’ultima sfida del gruppo di Champions League con due risultati a favore su tre. Nonostante questo, rimane un impegno complicato dopo la brutta prestazione di Torino e la conseguente sconfitta.

Pronostico Champions League Milan – Salisburgo: le probabili formazioni

Stefano Pioli farà affidamento a chi in questo periodo sta offrendo maggiori garanzie. Sempre assenti i lungodegenti Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemakers e Ibrahimovic. In difesa non ancora al meglio Simon Kjaer, sarà Gabbia ad affiancare Tomori. In attacco dietro ad Olivier Giroud agirà Brahim Diaz preferito rispetto a Charles De Keteleare, il belga ancora deve entrare nei meccanismi rossoneri.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Bernardo; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor.

Pronostico Champions League Milan – Salisburgo: rossoneri qualificati con due risultati su tre

Conti facilissimi per l’accesso agli ottavi di Champions League per il Milan. In caso di sconfitta mercoledì i rossoneri sarebbero terzi e quindi andrebberò a giocare nel 2023 l’Europa League.

Pronostico Champions League Milan – Salisburgo: quote, analisi e statistiche

La vittoria del Milan è data a 1,55 con il pareggio a 4,25 e la vittoria del Salisburgo a 6. All’andata in Austria finì 1-1 con i rossoneri in rimonta dopo il goal di svantaggio firmato da Okafor. Ci si può aspettare un incontro con goal, visto che gli ospiti devono puntare alla vittoria ed il Milan negli ultimi due mesi ha giocato partite dove si sono visti almeno 2 goal.

Per le giocate sui calciatori evidenziamo la quota di Rafael Leao segna lui (o il suo sostituto) a 2,50. Dopo la “bocciatura” di Torino il portoghese proverà ad essere di nuovo subito protagonista nella competizione più importante.

comparatore scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione