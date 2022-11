Quote Champions League: Inter-Porto, Eintracht Francoforte-Napoli e Milan-Tottenham

Sono stati sorteggiati oggi a Nyon gli ottavi di finale di Champions League. Sorteggio fortunato per le tre formazioni italiane impegnate negli ottavi di finale. L’inter giocherà contro il Porto, il Napoli a Francoforte, mentre il Milan ospiterà il Tottenham.

Le squadre italiane

Non è andata male per le tre squadre italiane che si sono qualificate per gli ottavi di finale di calcio in Champions League. Il Napoli giocherà la gara di andata a Francoforte ospite dell’Eintracht.

Le quote vedono i ragazzi allenati da Mister Spalletti favoriti. Il successo azzurro è offerto a quota 2.25, il pareggio a 3.40, la vittoria interna della formazione tedesca bancata a quota 3.10.

Le due squadre di Milano, Inter e Milan, giocheranno in casa rispettivamente contro Porto e Tottenham. Inter favorita dalle quote, la vittoria dei neroazzurri giocata a quota 2, il pareggio giocato a 3.50, il colpo esterno dei portoghsi offerto a quota 3.60.

Il Milan ospita a San Siro il Tottehnam di mister Antonio Conte. Partita molto equlibrata secondo i book. La vittoria del Milan o della squadra di Londra pagata a 2.60, il pareggio invece inserito in tabellone a 3.30.

Due Big math in programma

Da segnalre due super match negli ottavi, PSG-Bayern e Liverpool-Real Madrid. Partite super equlibrate nelle quote, Psg offerto vincente a quota 2.25, il successo del Bayer Monaco offerto a 2.75, il parggio a 3.70.

La rivincita della finale dello scorso anno tra Liverpool e Real Madrid. La vittoria interna degli inglesi paga 2 volte la posta giocata, il pareggio offerto a 3.50, il colpo esterno degli spagnoli offerto a 3.60.

