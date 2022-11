Calcio Champions League: Manchester City favorito dalle quote

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale in Champions League e sono state pubblicate le quote sulla possibile vincente dell’edizione 2022-2023 della competizione. La squadra da battere rimane il Manchester City.

Le quote per la vincente della Champions League 2022-2023

Il Manchester City è la squadra da battere per la conquista della Coppa dalle grandi orecchie. Infatti il successo della formazione inglese è pagato a quota 2.70.

A quota 8 troviamo il successo del Bayern Monaco, a 10 quello del Paris Saint Germain a pari quota con il Liverpool, a 13 viene offerto il bis del Real Madrid, allenato dal tecnico italiano Carlo Ancelotti.

A quota 13 troviamo anche il Napoli, la grande sorpresa della fase a gironi di Champions League, mentre a 15 è stato inserito il Chelsea, che precede a quota 17 il Tottenham allenato da Antonio Conte.

Più attardate nelle quote Inter e Milan

La conquista della Coppa dei Campioni da parte dell’Inter è offerta in lavagna a quota 34, mentre il successo dei cugini rossoneri paga 51 volte la posta giocata.

