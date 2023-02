Pronostico Milan-Tottenham 14 febbraio. Un San Valentino di passione per i rossoneri che aprono gli ottavi di finale di Champions League con l’andata a San Siro contro gli Spurs di Antonio Conte. Vediamo quote, probabili formazioni, statistiche e consigli per le scommesse.

Pronostico Milan-Tottenham 14 febbraio: statistiche per le tue scommesse

Questo sarà il quinto scontro ufficiale fra Milan-Tottenham, con gli inglesi che nei quattro precedenti sono rimasti imbattuti (2 vittorie e 2 pareggi).

L’allenatore del Tottenham Antonio Conte ha vinto 8 delle ultime 9 partite da allenatore contro il Milan (1 solo pareggie) disputate fra il 2013 e il 2021. Il tecnico salentino è riuscito a mantenere la rete inviolata in ognuna delle ultime tre partite giocate in trasferta in Serie A contro i rossoneri (2-0 nel 2014, 2-0 nel 2019 e 3-0 nel 2021). Conte non vince però due gare consecutive in trasferta in Champions League da 10 anni,

Gli Spurs sono la squadra che ha segnato la più alta percentuale di gol in questa UEFA Champions League da assist (5/8 pari al 63%) ed è la formazione che ha realizzato più reti dagli sviluppi di cross (5).

I possibili protagonisti. Oliver Giroud ha preso parte a sei gol con il Milan in Champions League (quattro gol e due assist). Ivan Perisic ha totalizzato tre assist in cinque partite con gli Spurs in questa stagione in Champions League.

Pronostico Milan-Tottenham 14 febbraio: probabili formazioni

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kaluku, Kjaer, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; Diaz; Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson, Sarr, Skipp, Perisic; Kulusevki, Son; Kane. Allenatore Antonio Conte

Quote e pronostico Milan-Tottenham

Il Milan non ci sembra in condizione di vincere in questa importante trasferta degli Spurs che dovranno riscattare anche i 4 sberloni presi sabato in Premier League sul campo del Leicester, mentre i rossoneri si sono rinvigoriti con l’1-0 di misura sul Torino, dopo che però non vincevano da 7 partite tra Serie A e Coppa Italia, comprese le 4 recenti sconfitte consecutive in campionato.

Prendiamo TOTTENHAM +0.25 (AH) @1.87, giocata asiatica con cui andremo in cassa in caso di vittoria del Tottenham, mentre in caso di pareggio vinceremo, ma solo la metà della puntata.

