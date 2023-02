Pronostico Club Brugge-Benfica. Vediamo quote, analisi, statistiche, probabili formazioni e consigli per le scommesse sull’andata degli ottavi di finale di Champions League, in campo dal Jan Breydel Stadion, mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 21:00

Pronostico Club Brugge-Benfica: le statistiche per le tue scommesse

Club Brugge–Benfica, andata degli ottavi di finale di Champions League dal Jan Breydel Stadion, è una sfida meno scontata di quanto dicano le quote che vedono i portoghesi nettamente favoriti in quota @1.83 rispetto al @4.33 dei belgi. Il pareggio si gioca invece @3.75 volte la posta.

Il Club Brugge ha giocato un ottimo gruppo B in cui sono stati capaci di battere il Bayern Leverkusen, il Porto e l’Atletico Madrid. Grande impresa anche per il Benfica, che sta dominando il proprio campionato, ed è passata anche in Champions in uno dei gruppi più difficili contro PSG, Juventus e Maccabi Haifa.

L’ultima sconfitta del Benfica per mano di una squadra belga risale addirittura al 2004! Da allora il Benfica è rimasto imbattuto nei cinque successivi confronti. I portoghesi hanno perso soltanto uno dei precedenti 14 scontri contro squadre del Belgio. Il Benfica non perde in Champions League da 7 partite e ha ottenuto i 3 punti in entrambe le ultime due partite.

Il Brugge ha ottenuto 3 vittorie in questa edizione di Champions League. La formazione belga ha già affrontato una squadra portoghese in questa edizione della Champions League, vincendo 4-0 in trasferta con il Porto e perdendo in casa sempre per 4-0.

Pronostico Club Brugge-Benfica: probabili formazioni

Club Brugge (3-5-2): Mignolet; Boyata, Mechele, Meijer; Buchanan, Sowah, Vanaken, Sobol; Nielsen, Jutglà, Lang. All. Hoefkens

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Aursnes, Florentino; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos. All. Schmidt

Quote e pronostico Club Brugge-Benfica

Come detto non vediamo questa sfida così scontata e ci aspettiamo un avvio abbastanza bloccato quindi consigliamo X PRIMO TEMPO @2.25. Vediamo anche la comparazione quote 1X2 sui migliori bookmakers italiani:

