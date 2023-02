Pronostico Eintracht Francoforte-Napoli. Martedì torna la Champions League con l’andata in Germania di Eintracht Francoforte-Napoli. Probabili formazioni, statistiche, quote, analisi e tutto quello che ti serve per scommettere su questa sfida.

Pronostico Eintracht Francoforte-Napoli: la situazione e lo stato di forma

Martedì scenderà per primo in campo il Napoli, che in campionato stradomina e che, anche in Europa, nella fase a gironi non ha avuto rivali: la squadra di Spalletti riparte dalla Germania e da una trasferta comunque insidiosa come quella sul campo dell’Eintracht Francoforte.

Pronostico Eintracht Francoforte-Napoli: probabili formazioni e statistiche

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All. Glasner.

Statistiche

-Questo sarà il terzo incrocio tra Eintracht Francoforte e Napoli, con la squadra tedesca che ha vinto entrambi i precedenti negli ottavi della Coppa UEFA 1994-95 (1-0 in casa e fuori).

-Finora l’Eintracht Francoforte ha perso solo due degli 11 match giocati contro avversarie italiane, 6 vittorie e 3 pareggi, ed è imbattuto negli ultimi 4 incroci più recenti (3 vittorie e 1 pareggio).

-Il Napoli ha vinto le ultime due trasferte giocate contro squadre tedesche. Il Francoforte con Oliver Glasner in panchina che è stato l’unico allenatore austriaco ad essere riuscito a vincere due match consecutivi nella competizione.

-Khvicha Kvaratskhelia ha siglato un gol e un assist in due diversi match di Champions League in questa edizione (entrambe contro l’Ajax).

Quote e pronostici Eintracht Francoforte-Napoli

Sulla lavagna Snai, il Napoli è nettamente avanti: il «2» @2,15 si fa preferire agli altri due segni, a distanza ravvicinata rispettivamente @3,30 («1») e @3,50 («X»). Vista la stagione straordinaria che stanno vivendo Osimhen e Kvaratskhelia, è probabile che in Germania si vedano tanti gol: almeno tre (Over 2.5) @1,70, mentre l’esito con entrambe le squadre a segno (Goal) paga @1,57. Staccatissimi l’Under 2.5 @2,05 e il No Goal @2,25.

Dando un’occhiata alle quote per il passaggio del turno, il Napoli qualificato ai quarti si gioca @1,40, con l’Eintracht al triplo della posta. In attesa che si concluda l’andata degli ottavi di Champions, il Napoli è la quarta favorita per la vittoria finale: a oggi, Spalletti è @12, preceduto da Manchester City @3,00, Bayern @4,75 e Real Madrid @10.

Il Napoli ha segnato 20 gol in questa stagione in UEFA Champions League, come nessuno in questa edizione della Champions League. La squadra di Spalletti vanta anche la miglior media gol per partita (3,3). L’Eintracht ha vinto le ultime due partite di Champions League (2-1 contro il Marsiglia e lo Sporting Lisbona). In virtù di questi numeri, oggi consigliamo OVER 2.5 @1.80 che trovate su Bet365. Se cercate un marcatore, andiamo con VICTOR OSHIMEN @2.75.

