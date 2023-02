Pronostico Liverpool-Real Madrid è il re-match della finale di Champions League dello scorso anno. Questa volta Reds e Blancos si affrontano già agli ottavi di finale, vediamo probabili Formazioni, quote, statistiche e analisi per le scommesse su questa partita.

Pronostico Liverpool-Real Madrid: la situazione e lo stato di forma

Sarà Anfield il teatro della super sfida tra il Liverpool e Real Madrid, rivincita della finale dello scorso anno quando i Blancos si imposero per 1-0 grazie a un gol di Vinicius.

Quella di martedì sera sarà la sfida numero 10, tutte in Coppa dei Campioni o Champions League, tra le due big del calcio europeo: in sette occasioni ha segnato solo una squadra ed il No Goal si gioca @2,30. Il Liverpool prova ad abbattere un tabù visto che non batte il Real da 14 anni.

Karim Benzema e Momo Salah, appaiati in quota @2,50, si candidano a protagonisti ma occhio a Vinicius che, offerto @3,75, sogna di ripetere l’impresa dello scorso 28 maggio.

Pronostico Liverpool-Real Madrid: probabili formazioni e statistiche

Il vero dubbio della viglia dei reds è se potrà essere dell’incontro il centravanti Darwin Nunez uscito con un problema alla spalla dalla sfida con il Newcastle. Klopp deve rinunciare anche agli infortunati Luis Diaz, Konate, Thiago Alcantare, Calvin Ramsay e probabilmente ad Arthur.

Formazione tutta da scoprire quella del Real Madrid con Ancelotti. Benzema è reduce da un problema muscolare, ha saltato l’Osasuna ma con il Liverpool spera di esserci altrimenti toccherà ancora a Rodrigo con Valverde e Vinicius in attacco. Situazione simile per Tchouameni e Kross,

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Jota

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Kroos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Quote e pronostici Liverpool-Real Madrid

Gli esperti Sisal danno credito alla voglia di rivalsa dei Reds, favoriti @2,35 contro il @3,00 degli spagnoli mentre si sale fino @3,50 per il pareggio. Il Real Madrid ha battuto i Reds lo scorso anno in finale, e gli spagnolo sono una vera bestia nera per il Liverpool che non li batte da 14 anni.

Anche se si gioca in Inghilterra, secondo noi non vinceranno nemmeno questa volta. Il momento di forma non è dei migliori e la squadra di Klopp sta deludendo anche in Premier. Le probabili assenze non aiutano i Reds e quindi andiamo con REAL MADRID +0.25 (AH) @1.87. Con questa giocata asiatica (che trovate su Bet365) andremo in cassa con la vittoria dei Blancos, ma anche col pareggio (mezza cassa), quindi ci copriamo un pò in vista della trasferta inglese, mai scontata.

