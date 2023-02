Pronostico Inter-Porto. Andata degli ottavi di finale di Champions League in campo mercoledì 22 febbraio 2023 da San Siro con probabili formazioni, ultime news, statistiche, le migliori quote e i consigli per le scommesse su questa sfida, non così semplice e scontata come dicono le quote che favoriscono nettamente la squadra di Inzaghi.

Pronostico Inter-Porto: la situazione e lo stato di forma

Mercoledì sera sarà il momento della terza italiana che ha superato la fase a gironi. L‘Inter, che sabato sera ha battuto l’Udinese, riprende la sua corsa europea dal Porto.

Il sorteggio poteva essere sicuramente peggiore per i nerazzurri, secondi in un girone di ferro con il Bayern (che lo ha vinto) e il Barcellona, retrocesso invece in Europa League: l’urna di Nyon ha regalato all’Inter l’accoppiamento contro il Porto e i favori del pronostico per i primi 90 minuti del doppio confronto.

Pronostico Inter-Porto: probabili formazioni e statistiche

Inter (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Dimarco; Martínez, Dzeko. All. Inzaghi

Porto (4-3-3) – Diogo Costa, Rodrigo Conceiçao, Cardoso, Marcano, Wendell; Uribe, Otavio, Eustachio; Evanilson, Pepé, Taremi. All. Sergio Conceiçao

Statistiche

-I quattro precedenti tra Inter e Porto in Champions League risalgono al biennio 2004-2006, i nerazzurri non sono mai usciti sconfitti, qualificandosi ai quarti di finale nel 2004-2005 (1 vittoria e 1 pareggio) e vincendo entrambi i match della fase gironi 2005-2006.

-Questa sarà la decima volta che l’Inter ospiterà una squadra portoghese in una competizione europea, nei nove precedenti i nerazzurri non sono mai usciti sconfitti (8 vittorie e 1 pareggio).

-Il Porto ha perso solo una delle ultime sette partite disputate contro squadre italiane in campo europeo (4 vittorie e 2 pareggi).

-L’Inter ha vinto le ultime due partite casalinghe in Champions League, battendo il Barcellona 1-0 e il Viktoria Plzen 4-0.

-Il Porto ha vinto le ultime quattro partite giocate in Champions League, vincendo anche la successiva i portoghesi eguagliarebbero la miglior striscia di successi in questa competizione.

-Edin Dzeko ha preso direttamente parte a quattro gol in sei partite di Champions in questa stagione (tre gol, un assist).

Quote e pronostici Inter-Porto

Il segno «1» vale solo @1,75; più distanti il pareggio @3,65 e il colpo del Porto @4,75. Inter avanti anche nell’antepost per il passaggio del turno: Inzaghi ai quarti @1,65, eliminazione @2,25. Nerazzurri molto favoriti, forse troppo secondo le quote che lasciano poco valore. Dopo attenta analisi abbiamo deciso di fare NO BET su questa partita.

