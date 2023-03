Pronostico Benfica-Club Brugge. Martedì 7 marzo alle ore 21:00 in Portogallo si gioca il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Analisi, quote, probabili formazioni, statistiche e consigli per le scommesse su questa sfida.

Pronostico Benfica-Club Brugge: stato di forma delle squadre

Il Club Brugge è chiamato all’impresa di ribaltare lo 0-2 subito all’andata in casa, in questo ritorno degli ottavi di finale di Champions League all’Estádio da Luz. Il momento non è dei migliori per la formazione di Scott Parker che in campionato di trova 4° a -21 dal Genk, un eternità, e che dal ritorno dai mondiali ha vinto solo 2 partite su 13.

La formazione di Schmidt deve quindi soltanto chiudere la pratica e non dovrebbe essere un problema visto che in questa stagione il Benfica ha avuto una grande costanza di rendimenti sia in Europa, che nel campionato interno in Portogallo.

Pronostico Benfica-Club Brugge: probabili formazioni e statistiche

BENFICA (4-2-3-1) – Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; Aursnes, João Mário, Rafa Silva; Gonçalo Ramos. All. Schmidt

CLUB BRUGGE (4-2-3-1) – Mignolet; Mata, Mechele, Sylla, Meijer; Odoi, Onyedika; Buchanan, Vanaken, Sowah; Lang. All. Parker

ARBITRO – Halil Umut Meler (Turchia)

DIFFIDATI – Gonçalo Ramos, Florentino, Otamendi, João Mário; Odoi, Sowah, Nielsen, Buchanan, Mignolet

INDISPONIBILI – Draxler, Guedes; Hendry, Skov Olsen

Statistiche

-Il Benfica non ha mai perso in 10 precedenti partite casalinghe contro squadre belghe in tutte le competizioni (8V, 2N), vincendo tutte le ultime sei.

-Il Club Brugge ha perso cinque delle sette trasferte contro squadre portoghesi in competizioni europee (2V).

-Il Benfica ha segnato in tutte le ultime 12 partite di Champions League. l Club Brugge non ha segnato in tutte le ultime quattro partite in questa competizione ma ha mantenuto la porta inviolata in tutte le ultime tre trasferte di Champions.

-João Mário ha segnato in tutte le sue ultime quattro partite di Champions.

Quote e scommesse Benfica-Club Brugge

Anche per questa partita di ritorno le quote sono tutte per i portoghesi offerti intorno @1.40 per la vittoria, mentre il successo degli ospiti arriva a pagare anche @8.00 volte. Alto anche il Pareggio poco sotto quota @5.00. Questa volta potrebbe prevalere l’Over 2.5 Gol secondo i bookmakers che quotano questa opzione poco sopra @1.60 mentre Under 2,5 come all’andata si trova anche @2.20. Uno stake basso si potrebbe investire.

