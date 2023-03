Pronostico Chelsea-Borussia Dortmund. I Blues cercano di salvare una stagione finora disastrosa in questo ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League a Stamford Bridge, ma dovranno ribaltare lo 0-1 dell’andata, contro un avversario ostico.

Pronostico Chelsea-Borussia Dortmund: lo stato di forma delle squadre

Il Chelsea deve cercare di uscire dalla crisi almeno in questo turno di Champions League contro il Borussia. Almeno in campionato la formazione di Graham Potter è riuscita a vincere nell’ultimo turno, seppur faticando nel 1-0 di misura contro il Leeds, interrompendo un digiuno di vittorie che durava da circa un mese (nel 2023 sono stati appena due i successi dei Blues). Il Chealsea ha il fattore campo, ma ci sono anche molti infortunati, squalificati e giocatori in dubbio (per esempio non ci saranno Aubameyang e Badiashile).

La squadra di Dortmund si sta giocando la Bundesliga alla pari con Bayern Monaco e sta attraversando un momento di splendida forma con 10 vittorie su 10 nel 2023.

Pronostico Chelsea-Borussia Dortmund: probabili formazioni e statistiche

CHELSEA (4-2-3-1) – Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kovacic, Enzo Fernandez; Sterling, Joao Felix, Mudryk; Havertz. All. Potter

BORUSSIA DORTMUND (4-3-2-1) – Meyer; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Can, Özcan; Brandt, Reus; Haller. All. Terzic

ARBITRO – Danny MAKKELIE (Paesi Bassi)

DIFFIDATI – James, Koulibaly, T.Silva, Gallagher, Mudryk; Salih Özcan, Emre Can

SQUALIFICATI – Mount; Ryerson

INDISPONIBILI – T.Silva, Mendy, Pulisic, Broja, Azpilicueta, Mount; Morey, Duranville, Moukoko

Statistiche

-Il Chelsea ospita il Borussia Dortmund per la prima volta in assoluto; dopo aver registrato sei successi nelle prime sette partite casalinghe di Champions League contro squadre tedesche (1N), i Blues non hanno vinto nelle ultime due (1N, 1P).

-Il Borussia Dortmund ha perso le ultime cinque trasferte di Champions League contro squadre inglesi.

-Il Borussia Dortmund ha superato il turno in cinque dei sei precedenti confronti dopo aver vinto il match d’andata nella fase a eliminazione diretta.

-Jude Bellingham è il capocannoniere del Borussia Dortmund in questa stagione di Champions League con quattro gol, di cui uno in trasferta contro il Manchester City nella fase a gironi.

Quote e scommesse Chelsea-Borussia Dortmund

Padroni di casa favoriti @1.90, una quota che regala poco considerando i due diversi momenti di forma. Il Borussia si trova anche sopra @4.00 volte la posta per la vittoria, mentre il pareggio (che basterebbe comunque al Dortmund) si trova intorno @3.80. Ci aspettiamo entrambe le squadre a segno per un GOL SI @1.77 di quota massima.

Non dimentichiamo il potenziale del Borussia, ma anche il fatto che il Chelsea sia costretto a vincere e all’andata in Germania ha registrato otto tiri in porta, record di conclusioni nello specchio senza segnare in una singola partita dei Blues in Champions League (dal 2003-04).

