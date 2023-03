Pronostico Tottenham-Milan. Mercoledì 8 marzo, alle ore 21:00, l’Hotspur Stadium di Londra sarà teatro di una partita delicatissima e in bilico per il passaggio del turno in questi ottavi di finale di UEFA Champions League. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per le scommesse tra gli Spurs di Conte e i rossoneri di Pioli.

Pronostico Tottenham-Milan: come arrivano all’appuntamento?

Mercoledì a Londra va in scena il secondo atto di Tottenham-Milan, dopo l’1-0 dell’andata a San Siro per i rossoneri (rete di Brahim Diaz) che però non sono riusciti a chiudere i giochi, e tutto è ancora in bilico in questo ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il Milan inoltre non si presenta benissimo visto che domenica in campionato ha perso a Firenze.

La trasferta di Londra spaventa, anche per i precedenti: il Milan ha vinto solo una volta in esterna in terra inglese, in 21 occasioni. Dall’altra parte però anche Antonio Conte non se la passa benissimo visto che i suoi Spurs stanno faticando nel 2023. Dall’inizio dell’anno solare il Tottenham, considerando tutte le competizioni, ha perso esattamente il 50% delle partite giocate (7 su 14), un dato allarmante.

Pronostico Tottenham-Milan: probabili formazioni e statistiche

TOTTENHAM (3-4-2-1) – Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Son, Richarlison; Kane. All. Conte

MILAN (3-4-2-1) – Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali, T.Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

ARBITRO – Clément Turpin (Francia)

DIFFIDATI – Bentancur, Lenglet; Ballo Touré, Krunic, Tomori

SQUALIFICATI – Dier

INDISPONIBILI – Lloris, Bentancur, Bissouma, Sessegnon

Statistiche

-Nel match d’andata il Tottenham ha subito la prima sconfitta in cinque sfide contro il Milan (2V, 2N) in competizioni europee.

-Il Tottenham ha superato il turno in due delle ultime tre sfide europee dopo aver perso il match d’andata. Il Milan invece è stato eliminato solo in tre dei 21 precedenti confronti a eliminazione diretta in Coppa dei Campioni/Champions League dopo aver vinto la gara d’andata.

-Il Tottenham ha perso quattro delle ultime sei partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta di Champions League (2V), incluse le ultime due.

-Il Tottenham ha subito il primo gol del match in cinque delle sette partite in questa stagione di Champions.

-Antonio Conte ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe contro il Milan in tutte le competizioni.

-Harry Kane ha segnato solo una rete in sette partite di in questa stagione di Champions. Viceversa Olivier Giroud ha preso parte a sei gol nelle sue ultime sei presenze in Champions.

Quote e scommesse Tottenham-Milan

I bookmakers scommettono sul Tottenham vincente e al momento la miglior quota sul mercato italiano la trovate su Starcarsino. Il Milan si gioca intorno @4.00 volte la posta mentre la X, che andrebbe bene ai rossoneri, si gioca @3.60. Come all’andata ci aspettiamo una partita da UNDER 2.5 @1.85, opzione leggermente favorita rispetto a Over 2.5 gol in quota massima @2.05.

