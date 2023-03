Pronostico Bayern Monaco-PSG. Anche quest’anno il sogno Champions League dei parigini è a rischio. Il Paris-SG è chiamato a riscattare lo 0-1 dell’andata in questa difficile trasferta tedesca, e dovrà farlo senza Neymar.

Pronostico Bayern Monaco-PSG: la situazione delle due formazioni

In campionato il PSG si porta a +11 dal Marsiglia dopo il 4-2 sul Nantes, ma quello che interessa a Parigi non è certamente la Ligue 1, ma la Champions League, e qui le cose si complicano dopo la sconfitta per 0-1 rimediata al Parco dei Principi all’andata. Fuori dalla coppa nazionale, la compagine allenata da Cristophe Galtier, rischia di salutare anche quest’anno il sogno Champions e per la trasferta all’Allianz Arena non ci sarà nemmeno Neymar a disposizione.

Al contrario il Bayern Monaco va col vento in poppa, in corsa ai vertici della Bundesliga, nel weekend ha regolato 2-1 lo Stoccarda in trasferta, e si prepara al meglio per difendere l’importante 1-0 dell’andata, con Julian Nagelsmann che dovrebbe preparare una partita di contenimento con Eric Maxim Choupo-Moting unica punta, sostenuta da Jamal Musiala, Thomas Muller e Kingsley Coman.

Pronostico Bayern Monaco-PSG: probabili formazioni e statistiche

Bayern Monaco (4-2-3-1): Sommer; Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Musiala, Muller, Coman; Choupo-Moting. All.: Julian Nagelsmann

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Pereira, Ramos, Marquinhos; Mukiele, Zaire-Emery, Ruiz, Mendes; Vitinha; Messi, Mbappé. All.: Cristophe Galtier

Quote e scommesse Bayern Monaco-PSG

Gli analisti sembrano puntare decisamente ancora sul Bayern vincente che non va oltre @1.83 di quota mentre la vittoria ospite è offerta @3.80 (Pareggio @4.50). Ci si aspettava molto spettacolo nel primo match, è arrivata una sola rete. Questa volta Over 2.5 si gioca poco sopra @1.40, una quota ingiocabile, e non è detto che anche questa volta non vedremo poche reti, per un sorprendente Under 2,5 @2.75, fateci un pensierino.

