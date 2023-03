Pronostico Porto-Inter 14 marzo 2023. Partita delicata per i nerazzurri che in Portogallo devono difendere il risultato dell’andata, senza farsi influenzare dalle prove negative offerte di recente in campionato, per passare ai quarti di Champions League.

Pronostico Porto-Inter 14 marzo 2023: lo stato di forma

L’Inter prova a scacciare la notte da incubo a La Spezia e vola al do Dragão dove, martedì sera, sfida i padroni di casa del Porto per un posto nei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri di Inzaghi provano a raggiungere i cugini del Milan, già tra le migliori otto d’Europa dopo aver eliminato il Tottenham di Conte: le due formazioni meneghine non approdano insieme ai quarti di Champions dalla stagione 2005-06.

Il Porto arriva all’appuntamento forte delle 2 vittorie in campionato anche se rimangono lontani 8 punti dalla capolista Benfica.

Pronostico Porto-Inter 14 marzo 2023: probabili formazioni e statistiche

PORTO (4-4-2) – Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Pepé, Grujic, Uribe, Franco; Galeno, Taremi. All.: Conceiçao.

INTER (3-5-2) – Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia).

Statistiche

-Il Porto ha perso 3 delle 5 partite giocate contro l’Inter in Champions League, ma al do Dragao è imbattuto con i nerazzurri (una vittoria e un pareggio).

-Il Porto ha vinto le ultime 4 gare giocate in casa nelle coppe europee contro formazioni italiane battendo nell’ordine Roma, Juventus, Milan e Lazio.

-In 6 occasioni su 7 il Porto è stato eliminato dalla Champions League dopo avere perso la partita di andata.

-L’Inter ha vinto solo una delle sue ultime 8 trasferte in Portogallo (3 pareggi e 4 sconfitte il bilancio).

Quote e Scommesse su Porto-Inter

Gli esperti Sisal vedono il Porto favorito, di poco, @2,60 rispetto al @2,75 dell’Inter con il pareggio in quota @3,40. In ottica passaggio turno sono invece Lukaku e compagni a stare avanti visto @1,35 contro il @3,25 dei lusitani. L’ipotesi supplementari si gioca @4,40 mentre una soluzione ai calci di rigore è data @8,25.

Entrambe le squadre, almeno in Europa, sembrano abbonate al No Goal, offerto @2,00: su 14 gare totali giocate da Porto e Inter, ben 11 sono terminate con questo esito. Partendo da questi presupposti è normale che l’Under, @1,80, si faccia preferire all’Over, dato @1,95 mentre i tiri da lontano potrebbero diventare un’arma letale visto che un goal da fuori area si gioca @3,50.

Romelu Lukaku vuole regalarsi un’altra notte da eroe dopo la sfida dell’andata. L’attaccante belga, a segno anche al Picco venerdì scorso, è pronto a trascinare l’Inter verso la qualificazione tanto che una sua rete è data @3,00. In questa impresa proverà ad aiutarlo Lautaro Martinez, 17 gol e 7 assist in stagione: una rete o un passaggio vincente del Toro si gioca @2,25.

I padroni di casa, invece, puntano su Mehdi Taremi, leader offensivo del Porto e uomo da 22 gol di cui 5 in Champions League: una doppietta, la terza in questa campagna europea per il bomber iraniano, domani sera di fronte ai suoi tifosi pagherebbe @20 volte la posta.

