Pronostico Napoli-Francoforte. Mercoledì allo stadio Maradona il Napoli di Spalletti cerca di archiviare la pratica Eintracht Francoforte in questo ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Pronostico Napoli-Francoforte: lo stato di forma delle squadre

In campionato il Napoli ha subito archiviato una delle rare sconfitte contro la Lazio, battendo l’Atalanta e ripartendo per la corsa verso lo scudetto che al momento sembra una formalità, ma anche a caccia di record per la squadra di Spalletti che continua a volare, e che anche in Champions League ha vinto la partita di andata in Germania per 2-0 grazie ai gol di Osimhen e Di Lorenzo.

Momento decisamente diverso per l’Eintracht Francoforte. La squadra allenata da Glasner non sta attraversando certo un momento brillante: dopo il ko col Napoli ha conquistato solo 2 punti nelle ultime 3 partite di Bundesliga perdendo contro il Lipsia e pareggiando contro Wolfsburg e Stoccarda.

Pronostico Napoli-Francoforte: probabili formazioni e statistiche

NAPOLI (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1) – Trapp; Tuta, Jakic, N’Dicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Borré. All.: Glasner.

Statistiche

-Il Napoli ha vinto le sue ultime due partite giocate contro squadre tedesche nelle coppe europee, in precedenza ne aveva vinte solamente 2 su 12.

-Il Napoli è vicino a conquistare per la prima volta nella sua storia la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

-Il Napoli è imbattuto in casa in Champions League da 11 partite (8 vittorie e 3 pareggi). In questa edizione ha segnato almeno 3 gol nelle gare disputate al Maradona.

-L’Eintracht ha sempre segnato finora in trasferta in questa edizione di Champions (5 gol) con un bilancio di 2 vittorie e una sconfitta.

-Khvicha Kvaratskhelia ha firmato 4 assist finora in Champions League, record per un giocatore del Napoli in una singola edizione: quest’anno in Champions il georgiano ha creato più occasioni da gol (16) di qualsiasi altro giocatore effettuando anche 12 conclusioni verso la porta.

Quote e scommesse Napoli-Francoforte

Il fattore campo, il risultato dell’andata e il momento di forma, spingono le quote e gli analisti a favorite il Napoli @1.50 per la vittoria, mentre un successo dei tedeschi si gioca @6.50 volte la posta (@4.33 il pareggio). Se guardiamo le quote per la qualificazione al prossimo turno, il Napoli scende sotto @1.30.

L’opzione Over 2,5 @1.73 si fa leggermente preferire rispetto a Under @2.10 mentre le quote sono spaccate esattamente a metà (@1.90) per Gol SI e Gol No.

